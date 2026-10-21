Венс встал на защиту Уиткоффа, назвавшего диктатора Путина "гуманистом"
Вице-президент США Джей Ди Венс встал на сторону спецпосланника Стива Уиткоффа после критики со стороны сенаторов-республиканцев за то, что тот назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом" во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября.
Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.
Защита посланника
Вице-президент в среду, 21 октября, ответил на критику коллег-республиканцев.
"Я согласен со Стивом Уиткоффом, который сказал что-то приятное человеку, который только что освободил американского заложника", — сказал он.
Вэнс назвал Уиткоффа "дипломатом" и отметил, что тот находился в России, чтобы выполнить поставленную задачу.
"Меня гораздо меньше волнует то, что сказал Стив, чем тот факт, что он возвращает американского заложника домой, к его семье. Мы все должны радоваться этому, а не жаловаться на то, что сказал Стив Уиткофф, чтобы достичь этой цели", — добавил он.
Что предшествовало
- Напомним, Стив Виткофф назвал Путина "гуманистом" во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября, когда благодарил его за освобождение американца Стивена Габбарда, который более четырех лет провел за решеткой.
- Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Том Тиллис выразили возмущение: Тиллис призвал Уиткоффа "посмотреть определение слова "гуманист"", а Корнин написал: "Нет. Путин — хладнокровный убийца".
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