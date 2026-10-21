Венс встал на защиту Уиткоффа, назвавшего диктатора Путина "гуманистом"

Вице-президент США Джей Ди Венс встал на сторону спецпосланника Стива Уиткоффа после критики со стороны сенаторов-республиканцев за то, что тот назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом" во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября.

Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Защита посланника

Вице-президент в среду, 21 октября, ответил на критику коллег-республиканцев.

"Я согласен со Стивом Уиткоффом, который сказал что-то приятное человеку, который только что освободил американского заложника", — сказал он.

Вэнс назвал Уиткоффа "дипломатом" и отметил, что тот находился в России, чтобы выполнить поставленную задачу.

"Меня гораздо меньше волнует то, что сказал Стив, чем тот факт, что он возвращает американского заложника домой, к его семье. Мы все должны радоваться этому, а не жаловаться на то, что сказал Стив Уиткофф, чтобы достичь этой цели", — добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виткофф представил Путину обновленное предложение по завершению войны в Украине, — Axios

Что предшествовало

Напомним, Стив Виткофф назвал Путина "гуманистом" во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября, когда благодарил его за освобождение американца Стивена Габбарда, который более четырех лет провел за решеткой.

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Том Тиллис выразили возмущение: Тиллис призвал Уиткоффа "посмотреть определение слова "гуманист"", а Корнин написал: "Нет. Путин — хладнокровный убийца".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венс призвал Украину прекратить удары по российской энергетике из-за роста цен на топливо в США