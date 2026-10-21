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Новости Встреча Виткоффа с Путиным Заявления Вэнса
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Венс встал на защиту Уиткоффа, назвавшего диктатора Путина "гуманистом"

Стив Виткофф и Владимир Путин во время переговоров 21 октября 2026 года

Вице-президент США Джей Ди Венс встал на сторону спецпосланника Стива Уиткоффа после критики со стороны сенаторов-республиканцев за то, что тот назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом" во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября. 

Об этом сообщает AP, информирует Цензор.НЕТ.

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Защита посланника

Вице-президент в среду, 21 октября, ответил на критику коллег-республиканцев.

"Я согласен со Стивом Уиткоффом, который сказал что-то приятное человеку, который только что освободил американского заложника", — сказал он.

Вэнс назвал Уиткоффа "дипломатом" и отметил, что тот находился в России, чтобы выполнить поставленную задачу.

"Меня гораздо меньше волнует то, что сказал Стив, чем тот факт, что он возвращает американского заложника домой, к его семье. Мы все должны радоваться этому, а не жаловаться на то, что сказал Стив Уиткофф, чтобы достичь этой цели", — добавил он.

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Что предшествовало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венс призвал Украину прекратить удары по российской энергетике из-за роста цен на топливо в США

Автор: 

путин владимир (22034) Джей Ди Вэнс (222) Стив Уиткофф (407)
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Топ комментарии
+19
********* дорвалися до влади.
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21.10.2026 20:07 Ответить
+10
@ (у перекладі):
У Трампа цього місяця 2 нових симптоми:
- він проходить повз двері свого автомобіля, повз трапа свого літака, махає неіснуючому натовпу;
- він щоразу хвалить красу чоловіків - включаючи пряму згадку красивого чоловічого заду.

Діагноз від ШІ "Джеміні":

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21.10.2026 20:09 Ответить
+8
дітей не мучає відразу вбиває
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21.10.2026 20:08 Ответить

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