Венс захистив Віткоффа, який назвав диктатора Путіна "гуманістом"
Віцепрезидент США Джей Ді Венс став на бік спецпосланця Стіва Віткоффа після критики з боку сенаторів-республіканців за те, що той назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом" під час зустрічі у Санкт-Петербурзі 21 жовтня.
Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.
Захист посланця
Віцепрезидент у середу, 21 жовтня, відповів на критику колег-республіканців.
"Я погоджуюся зі Стівом Віткоффом, який сказав щось приємне людині, яка щойно звільнила американського заручника", — сказав він.
Венс назвав Віткоффа "дипломатом" і зазначив, що той перебував у Росії, щоб виконати поставлене завдання.
"Мене набагато менше хвилює те, що сказав Стів, ніж той факт, що він повертає американського заручника додому, до його родини. Ми всі маємо радіти цьому, а не скаржитися на те, що сказав Стів Віткофф, щоб досягти цієї мети", — додав він.
Що передувало
- Нагадаємо, Стів Віткофф назвав Путіна "гуманістом" під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 21 жовтня, коли дякував йому за звільнення американця Стівена Габбарда, який понад чотири роки провів за ґратами.
- Сенатори-республіканці Джон Корнін і Том Тілліс висловили обурення: Тілліс закликав Віткоффа "подивитися визначення слова "гуманіст"", а Корнін написав: "Ні. Путін — вбивця з холодною головою".
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