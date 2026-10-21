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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Заяви Венса
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Венс захистив Віткоффа, який назвав диктатора Путіна "гуманістом"

Стів Віткофф та Володимир Путін під час переговорів 21 жовтня 2026 року

Віцепрезидент США Джей Ді Венс став на бік спецпосланця Стіва Віткоффа після критики з боку сенаторів-республіканців за те, що той назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом" під час зустрічі у Санкт-Петербурзі 21 жовтня. 

Про це повідомляє AP, інформує Цензор.НЕТ.

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Захист посланця

Віцепрезидент у середу, 21 жовтня, відповів на критику колег-республіканців.

"Я погоджуюся зі Стівом Віткоффом, який сказав щось приємне людині, яка щойно звільнила американського заручника", — сказав він.

Венс назвав Віткоффа "дипломатом" і зазначив, що той перебував у Росії, щоб виконати поставлене завдання.

"Мене набагато менше хвилює те, що сказав Стів, ніж той факт, що він повертає американського заручника додому, до його родини. Ми всі маємо радіти цьому, а не скаржитися на те, що сказав Стів Віткофф, щоб досягти цієї мети", — додав він.

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Що передувало

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Автор: 

путін володимир (13766) Джей Ді Венс (225) Віткофф Стів (408)
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Топ коментарі
+12
********* дорвалися до влади.
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21.10.2026 20:07 Відповісти
+6
@ (у перекладі):
У Трампа цього місяця 2 нових симптоми:
- він проходить повз двері свого автомобіля, повз трапа свого літака, махає неіснуючому натовпу;
- він щоразу хвалить красу чоловіків - включаючи пряму згадку красивого чоловічого заду.

Діагноз від ШІ "Джеміні":

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21.10.2026 20:09 Відповісти
+3
дітей не мучає відразу вбиває
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21.10.2026 20:08 Відповісти

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