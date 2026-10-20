Венс закликав Україну припинити удари по російській енергетиці через зростання цін на пальне у США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що інтереси України та Сполучених Штатів не завжди збігаються. Зокрема, він виступив проти українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі, аргументуючи це можливим зростанням цін на енергоносії для американців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венс заявив в інтерв'ю для 2WAY TONIGHT.

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Відповідаючи на запитання, чи вважає він Україну союзником США, Венс зазначив, що Київ є партнером Вашингтона, однак між країнами час від часу виникають розбіжності.

"Ну, в певному сенсі вони, безумовно, є партнером. Але, думаю, час від часу наші інтереси все ж розходяться", - сказав віцепрезидент США.

Як приклад таких розбіжностей Венс навів удари України по російських об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Наприклад, чи вважаю я, що вони повинні завдавати ударів по російських об'єктах дизельної інфраструктури, через що для американців зростає вартість енергоносіїв? Ні", - заявив він.

За словами Венса, США та Україна продовжували й надалі продовжуватимуть співпрацювати з низки питань, попри відмінності в позиціях.

"Та, на мою думку, вони повинні припинити удари по російській енергетиці", - підсумував віцепрезидент США.

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Що відомо?

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social про нібито досягнення енергетичного перемир'я між Росією та Україною. Водночас, за словами Макрона, російські удари по українських енергетичних об'єктах не припинилися.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повідомлення президента США Дональда Трампа про початок "енергетичного перемир'я" стало несподіванкою для української сторони. Однак Київ готовий його підтримати, якщо РФ дотримуватиметься домовленостей.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не бачить жодних ознак припинення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру після оголошення Дональдом Трампом так званого енергетичного перемир'я між Україною та РФ.

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що удари України по російській нафтогазовій інфраструктурі завдають Росії відчутних втрат, тому їхню інтенсивність необхідно збільшувати. Тиск Кремля на Вашингтон із вимогою припинити такі атаки свідчить про їхню результативність.

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