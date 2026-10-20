Вэнс призвал Украину прекратить удары по российской энергетике из-за роста цен на топливо в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что интересы Украины и Соединённых Штатов не всегда совпадают. В частности, он выступил против украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, мотивируя это возможным ростом цен на энергоносители для американцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венс заявил в интервью для 2WAY TONIGHT.

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Отвечая на вопрос, считает ли он Украину союзником США, Вэнс отметил, что Киев является партнером Вашингтона, однако между странами время от времени возникают разногласия.

"Ну, в определенном смысле они, безусловно, являются партнером. Но, думаю, время от времени наши интересы все же расходятся", — сказал вице-президент США.

В качестве примера таких разногласий Вэнс привел удары Украины по российским объектам энергетической инфраструктуры.

"Например, считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам дизельной инфраструктуры, из-за чего для американцев растет стоимость энергоносителей? Нет", — заявил он.

По словам Вэнса, США и Украина продолжали и будут продолжать сотрудничать по ряду вопросов, несмотря на различия в позициях.

"Но, на мой взгляд, они должны прекратить удары по российской энергетике", — подытожил вице-президент США.

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Что известно?

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social о якобы достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной. В то же время, по словам Макрона, российские удары по украинским энергетическим объектам не прекратились.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сообщение президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны. Однако Киев готов его поддержать, если РФ будет соблюдать договоренности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит никаких признаков прекращения российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру после объявления Дональдом Трампом так называемого энергетического перемирия между Украиной и РФ.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что удары Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре наносят России ощутимые потери, поэтому их интенсивность необходимо увеличивать. Давление Кремля на Вашингтон с требованием прекратить такие атаки свидетельствует об их результативности.

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