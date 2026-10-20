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Новости Удары по энергетике в РФ
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Вэнс призвал Украину прекратить удары по российской энергетике из-за роста цен на топливо в США

Венс заявил о разногласиях с Украиной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что интересы Украины и Соединённых Штатов не всегда совпадают. В частности, он выступил против украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, мотивируя это возможным ростом цен на энергоносители для американцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венс заявил в интервью для 2WAY TONIGHT.

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Отвечая на вопрос, считает ли он Украину союзником США, Вэнс отметил, что Киев является партнером Вашингтона, однако между странами время от времени возникают разногласия.

"Ну, в определенном смысле они, безусловно, являются партнером. Но, думаю, время от времени наши интересы все же расходятся", — сказал вице-президент США.

В качестве примера таких разногласий Вэнс привел удары Украины по российским объектам энергетической инфраструктуры.

"Например, считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам дизельной инфраструктуры, из-за чего для американцев растет стоимость энергоносителей? Нет", — заявил он.

По словам Вэнса, США и Украина продолжали и будут продолжать сотрудничать по ряду вопросов, несмотря на различия в позициях.

"Но, на мой взгляд, они должны прекратить удары по российской энергетике", — подытожил вице-президент США.

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Что известно? 

  • Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social о якобы достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной. В то же время, по словам Макрона, российские удары по украинским энергетическим объектам не прекратились.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что сообщение президента США Дональда Трампа о начале "энергетического перемирия" стало неожиданностью для украинской стороны. Однако Киев готов его поддержать, если РФ будет соблюдать договоренности.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит никаких признаков прекращения российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру после объявления Дональдом Трампом так называемого энергетического перемирия между Украиной и РФ.

  • Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что удары Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре наносят России ощутимые потери, поэтому их интенсивность необходимо увеличивать. Давление Кремля на Вашингтон с требованием прекратить такие атаки свидетельствует об их результативности.

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Автор: 

россия (90057) США (30804) Украина (41989) энергетика (3796) Джей Ди Вэнс (223)
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Топ комментарии
+78
Бажаю щоб ваше з трамбом правління імпічментом не обійшлося
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20.10.2026 06:54 Ответить
+57
Мовби і не воюють з Іраном. І нафта через це не заблокована. Знайшов крайніх. Тупий лицемірний виродок.
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20.10.2026 06:58 Ответить
+50
А що Трампу заявили в Ірані?
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20.10.2026 06:55 Ответить

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