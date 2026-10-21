Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за резкие ответы на критику Трампа, — NYT

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время закрытой встречи в Осло упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за его резкие ответы на критику Дональда Трампа и заявили, что такое поведение "разгневало" американского лидера.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

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Что произошло на закрытой беседе

По данным NYT, беседа состоялась во вторник. Уиткофф и Кушнер сказали Зеленскому, что его поведение разозлило Трампа. Зеленский, по словам собеседника издания, временами возражал американцам, когда они высказывали претензии по поводу его отдельных заявлений.

"Я никогда такого не говорил", — настаивал украинский лидер в какой-то момент, рассказал собеседник издания, который говорил на условиях анонимности, поскольку беседа носила частный характер.

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В то же время, отмечает NYT, Зеленский, по-видимому, понял послание. После встречи он вел себя сдержанно перед журналистами, старался положительно оценить переговоры и не повторял свою недавнюю критику Трампа.

"Мы благодарны американской стороне", — сказал Зеленский, упомянув возобновление американской разведывательной помощи.

По данным издания, Уиткофф и Кушнер долго и подробно опровергали любую связь недавнего сдвига Трампа в сторону Москвы с внутренней политикой США, в частности с предстоящими промежуточными выборами.

Кушнер, который заболел и не поехал в Осло, присоединился к беседе по видеосвязи. Уиткофф останавливался в Осло, а затем отправился в Санкт-Петербург.

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Что происходило за закрытыми дверями в Осло

На встрече также присутствовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который принимал ее, и президент Финляндии Александр Стубб. По данным NYT, они организовали встречу, чтобы вернуть мирные переговоры в рабочее русло.

Оба являются последовательными сторонниками Украины и, как и большинство европейских лидеров, не разделяют более лояльного отношения Трампа к России. В то же время они стараются не провоцировать американского президента лишний раз.

"Я рад, что нам сегодня удалось собраться, чтобы расставить несколько вещей по своим местам и договориться, что сейчас важно смотреть вперед. Нет смысла копаться в том, что было сказано вчера или неделю назад. Теперь мы должны сосредоточиться на том, что впереди", — заявил Стере.

Стубб выразил надежду, что взаимные споры с Вашингтоном теперь прекратятся: "Сегодня был успешный день, а завтра начнется новый. Надеюсь, мы не будем делать шагов назад".

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Два европейских чиновника, на которых ссылается NYT, сказали, что визит Уиткоффа в Россию без предварительной встречи с Зеленским выглядел бы крайне негативно. По их словам, встреча в Осло не решит принципиальных вопросов, но реальной альтернативы американскому лидерству нет.

Белый дом не сразу прокомментировал встречу. Американский источник, близкий к переговорам, сообщил NYT, что участники провели откровенную, но уважительную беседу, которая позволила "прочистить воздух".

По его словам, публичная критика Трампа со стороны Зеленского может служить его краткосрочным политическим целям, но в конечном итоге вредит долгосрочной цели Украины — завершению войны.

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