Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за резкие ответы на критику Трампа, — NYT
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время закрытой встречи в Осло упрекнули президента Украины Владимира Зеленского за его резкие ответы на критику Дональда Трампа и заявили, что такое поведение "разгневало" американского лидера.
Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.
Что произошло на закрытой беседе
По данным NYT, беседа состоялась во вторник. Уиткофф и Кушнер сказали Зеленскому, что его поведение разозлило Трампа. Зеленский, по словам собеседника издания, временами возражал американцам, когда они высказывали претензии по поводу его отдельных заявлений.
"Я никогда такого не говорил", — настаивал украинский лидер в какой-то момент, рассказал собеседник издания, который говорил на условиях анонимности, поскольку беседа носила частный характер.
В то же время, отмечает NYT, Зеленский, по-видимому, понял послание. После встречи он вел себя сдержанно перед журналистами, старался положительно оценить переговоры и не повторял свою недавнюю критику Трампа.
"Мы благодарны американской стороне", — сказал Зеленский, упомянув возобновление американской разведывательной помощи.
- По данным издания, Уиткофф и Кушнер долго и подробно опровергали любую связь недавнего сдвига Трампа в сторону Москвы с внутренней политикой США, в частности с предстоящими промежуточными выборами.
- Кушнер, который заболел и не поехал в Осло, присоединился к беседе по видеосвязи. Уиткофф останавливался в Осло, а затем отправился в Санкт-Петербург.
Что происходило за закрытыми дверями в Осло
На встрече также присутствовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который принимал ее, и президент Финляндии Александр Стубб. По данным NYT, они организовали встречу, чтобы вернуть мирные переговоры в рабочее русло.
Оба являются последовательными сторонниками Украины и, как и большинство европейских лидеров, не разделяют более лояльного отношения Трампа к России. В то же время они стараются не провоцировать американского президента лишний раз.
"Я рад, что нам сегодня удалось собраться, чтобы расставить несколько вещей по своим местам и договориться, что сейчас важно смотреть вперед. Нет смысла копаться в том, что было сказано вчера или неделю назад. Теперь мы должны сосредоточиться на том, что впереди", — заявил Стере.
Стубб выразил надежду, что взаимные споры с Вашингтоном теперь прекратятся: "Сегодня был успешный день, а завтра начнется новый. Надеюсь, мы не будем делать шагов назад".
Два европейских чиновника, на которых ссылается NYT, сказали, что визит Уиткоффа в Россию без предварительной встречи с Зеленским выглядел бы крайне негативно. По их словам, встреча в Осло не решит принципиальных вопросов, но реальной альтернативы американскому лидерству нет.
- Белый дом не сразу прокомментировал встречу. Американский источник, близкий к переговорам, сообщил NYT, что участники провели откровенную, но уважительную беседу, которая позволила "прочистить воздух".
- По его словам, публичная критика Трампа со стороны Зеленского может служить его краткосрочным политическим целям, но в конечном итоге вредит долгосрочной цели Украины — завершению войны.
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