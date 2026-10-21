Трамп: Война в Украине "ближе к завершению, чем когда-либо прежде"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявляет, что окончание войны России против Украины "приближается" и что, возможно, этот момент является "самым близким" к миру. В то же время он предостерег от действий, которые могут нарушить "равновесие" в преддверии переговоров.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

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О "близком мире" в Украине

По словам Трампа, сейчас наступил момент, наиболее близкий к завершению войны.

"На днях я разговаривал с Владимиром Путиным — я уже упоминал об этом ранее — о завершении его войны с Украиной; думаю, мы приближаемся к этому. Кстати, возможно, сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо прежде. Но я спросил: не могли бы вы освободить Стивена Габбарда, пожалуйста? Он согласился это сделать", — заявил Трамп.

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О словах Уиткоффа о "гуманисте"

Журналисты спросили Трампа, уместно ли, что его спецпосланник Стив Уиткофф назвал Путина "гуманистом".

Он ответил: "Думаю, для этой конкретной цели это подходящее слово. Для цели освобождения человека, который думал, что проведет в тюрьме всю жизнь. Но я бы ничего не говорил ни в ту, ни в другую сторону".

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Переговоры, Китай и Россия

"Мы ведем переговоры с Россией, чтобы остановить войну с Украиной, и мы вполне довольны тем, что Россия не вмешалась в ситуацию с Ираном", — заявил Трамп.

По его мнению, очень важно, что Россия и Китай не участвовали или участвовали значительно меньше, чем могли бы.

"Последнее, чего я хочу, — это нарушить равновесие, когда мы близки к завершению войны", — сказал Трамп.

Трамп также раскритиковал тех, кто, по его словам, хотел, чтобы он поступил иначе в отношении России.

"Если бы мы поступили так, как хотели эти неразумные люди, он бы сейчас не возвращался, он бы просидел там еще 20 лет. Последнее, что я собирался делать, — это разрушить это", — утверждает Трамп, говоря о Габбарде.

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По словам Трампа, Китай мог бы участвовать гораздо активнее, но сейчас его участие относительно невелико.

"Обе страны хотели бы, чтобы война закончилась. Мы работаем над этим с Россией, и Китай также вовлечен в этот процесс", — добавил он.