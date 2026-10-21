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Новости переговоры с РФ
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Кушнер сделал заявление после переговоров с Путиным: Есть шанс завершить войну

Кушнер заявил о прогрессе в переговорах

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о прогрессе в переговорах по прекращению войны России против Украины и о возможности заложить основу для прочного мира. В то же время он подчеркнул, что впереди еще много сложной работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кушнер написал в социальной сети X после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Кушнер заявил о прогрессе в переговорах

По словам Кушнера, в последние дни удалось добиться обнадеживающего прогресса в контактах с участием представителей Украины, Европы и России.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за лидерство, а также украинских, европейских и российских участников переговоров — за конструктивное взаимодействие.

"Обнадеживающий прогресс за последние несколько дней. Стив Уиткофф и я благодарны президенту Трампу за его лидерство, а нашим украинским, европейским и российским коллегам — за конструктивное взаимодействие", — написал Кушнер.

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Уиткофф сообщил о дальнейших встречах

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло и российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге были конструктивными.

Виткофф также сообщил, что переговоры о прекращении войны продолжатся в формате трехсторонних встреч представителей США, Украины и России на техническом уровне. Об этом он написал в соцсети X.

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Автор: 

Кушнер Джаред (168) переговоры (6093) США (30791)
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Топ комментарии
+4
А ось другий мудак виліз. Гітлер то є гуманіст. ну т.е. Путін.
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21.10.2026 21:20 Ответить
+4
Також, як з Іраном. Ага.

Халва, халва...
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21.10.2026 21:24 Ответить
+4
Мир не потрібен *****. Тому ніякого миру не буде, поки роіся може воювати.
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21.10.2026 21:25 Ответить

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