Кушнер сделал заявление после переговоров с Путиным: Есть шанс завершить войну

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о прогрессе в переговорах по прекращению войны России против Украины и о возможности заложить основу для прочного мира. В то же время он подчеркнул, что впереди еще много сложной работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кушнер написал в социальной сети X после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Кушнер заявил о прогрессе в переговорах

По словам Кушнера, в последние дни удалось добиться обнадеживающего прогресса в контактах с участием представителей Украины, Европы и России.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за лидерство, а также украинских, европейских и российских участников переговоров — за конструктивное взаимодействие.

"Обнадеживающий прогресс за последние несколько дней. Стив Уиткофф и я благодарны президенту Трампу за его лидерство, а нашим украинским, европейским и российским коллегам — за конструктивное взаимодействие", — написал Кушнер.

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Уиткофф сообщил о дальнейших встречах

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло и российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге были конструктивными.

Виткофф также сообщил, что переговоры о прекращении войны продолжатся в формате трехсторонних встреч представителей США, Украины и России на техническом уровне. Об этом он написал в соцсети X.

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