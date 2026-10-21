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Новини переговори з РФ
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Кушнер зробив заяву після переговорів із Путіним: Є шанс завершити війну

Кушнер заявив про прогрес у переговорах

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни Росії проти України та можливість закласти основу для тривалого миру. Водночас він наголосив, що попереду ще багато складної роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кушнер написав у соцмережі X після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Кушнер заявив про прогрес у переговорах

За словами Кушнера, останніми днями вдалося досягти обнадійливого прогресу в контактах за участю представників України, Європи та Росії.

Він подякував президенту США Дональду Трампу за лідерство, а також українським, європейським і російським учасникам переговорів — за конструктивну взаємодію.

"Обнадійливий прогрес за останні кілька днів. Стів Віткофф і я вдячні президенту Трампу за його лідерство, а нашим українським, європейським і російським колегам — за конструктивну взаємодію", — написав Кушнер.

Також читайте: Віткофф повернувся до Норвегії після зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі

Віткофф повідомив про подальші зустрічі

Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що його розмови з президентом України Володимиром Зеленським в Осло та російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі були конструктивними.

Віткофф також повідомив, що переговори про завершення війни продовжаться у форматі тристоронніх зустрічей представників США, України та Росії на технічному рівні. Про це він написав у соцмережі X.

Також читайте: Переговори в Норвегії: Кушнер знову закликав Україну зупинити удари по російських НПЗ, - Axios

Автор: 

Кушнер Джаред (167) перемовини (3931) США (22964)
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Топ коментарі
+12
Мир не потрібен *****. Тому ніякого миру не буде, поки роіся може воювати.
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21.10.2026 21:25 Відповісти
+10
А ось другий мудак виліз. Гітлер то є гуманіст. ну т.е. Путін.
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21.10.2026 21:20 Відповісти
+7
Також, як з Іраном. Ага.

Халва, халва...
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21.10.2026 21:24 Відповісти

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