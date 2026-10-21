Кушнер зробив заяву після переговорів із Путіним: Є шанс завершити війну
Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни Росії проти України та можливість закласти основу для тривалого миру. Водночас він наголосив, що попереду ще багато складної роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кушнер написав у соцмережі X після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
Кушнер заявив про прогрес у переговорах
За словами Кушнера, останніми днями вдалося досягти обнадійливого прогресу в контактах за участю представників України, Європи та Росії.
Він подякував президенту США Дональду Трампу за лідерство, а також українським, європейським і російським учасникам переговорів — за конструктивну взаємодію.
"Обнадійливий прогрес за останні кілька днів. Стів Віткофф і я вдячні президенту Трампу за його лідерство, а нашим українським, європейським і російським колегам — за конструктивну взаємодію", — написав Кушнер.
Віткофф повідомив про подальші зустрічі
Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що його розмови з президентом України Володимиром Зеленським в Осло та російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі були конструктивними.
Віткофф також повідомив, що переговори про завершення війни продовжаться у форматі тристоронніх зустрічей представників США, України та Росії на технічному рівні. Про це він написав у соцмережі X.
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