Віткофф повернувся до Норвегії після зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі
Спецпредставник президента США Стів Віткофф повернувся до Норвегії після зустрічі з російським правителем Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише NRK.
Віткофф має поінформувати прем’єра Норвегії про переговори
Перед від’їздом до Вашингтона він має розповісти прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре про результати зустрічі з Путіним.
Очікується, що переговори між Віткоффом і Стьоре відбудуться в аеропорту.
Зустріч американського спецпредставника з Путіним відбулася наступного дня після його переговорів в Осло з президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами Норвегії та Фінляндії.
Переговори в Росії розпочалися зі звільнення американця
Переговори у Санкт-Петербурзі розпочалися зі звільнення громадянина США Стівена Габбарда. 74-річний пенсіонер і колишній учитель зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.
Під час зустрічі з Путіним Віткофф також назвав російського диктатора "гуманістом".
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