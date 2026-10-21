Віткофф повернувся до Норвегії після зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повернувся до Норвегії після зустрічі з російським правителем Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише NRK.

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Віткофф має поінформувати прем’єра Норвегії про переговори

Перед від’їздом до Вашингтона він має розповісти прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре про результати зустрічі з Путіним.

Очікується, що переговори між Віткоффом і Стьоре відбудуться в аеропорту.

Зустріч американського спецпредставника з Путіним відбулася наступного дня після його переговорів в Осло з президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами Норвегії та Фінляндії.

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Переговори в Росії розпочалися зі звільнення американця

Переговори у Санкт-Петербурзі розпочалися зі звільнення громадянина США Стівена Габбарда. 74-річний пенсіонер і колишній учитель зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Під час зустрічі з Путіним Віткофф також назвав російського диктатора "гуманістом".

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