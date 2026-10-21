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Новини переговори з РФ Віткофф про мирні переговори Переговори з Путіним
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Віткофф повернувся до Норвегії після зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі

Спецпредставник президента США Стів Віткофф після зустрічі з Путіним

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повернувся до Норвегії після зустрічі з російським правителем Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише NRK.

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Віткофф має поінформувати прем’єра Норвегії про переговори

Перед від’їздом до Вашингтона він має розповісти прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре про результати зустрічі з Путіним.

Очікується, що переговори між Віткоффом і Стьоре відбудуться в аеропорту.

Зустріч американського спецпредставника з Путіним відбулася наступного дня після його переговорів в Осло з президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами Норвегії та Фінляндії.

Також читайте: У ЄК очікують обговорення результатів переговорів Віткоффа з Путіним, - речниця

Переговори в Росії розпочалися зі звільнення американця

Переговори у Санкт-Петербурзі розпочалися зі звільнення громадянина США Стівена Габбарда. 74-річний пенсіонер і колишній учитель зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Під час зустрічі з Путіним Віткофф також назвав російського диктатора "гуманістом".

Читайте: Домовленостей щодо нового візиту Віткоффа до РФ не було, - Пєсков

Автор: 

переговори з Росією (1703) війна в Україні (9467) Віткофф Стів (408)
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Топ коментарі
+3
Він узнав багато нового про Рюріка і печенегів...
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21.10.2026 19:46 Відповісти
+1
цирк )(уйлоTramp продовжується і кінця йому не видко, на жаль.
така була, є і буде державницька діяльність Бариг.
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21.10.2026 19:49 Відповісти
+1
Мразота просто еталонна.
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21.10.2026 19:52 Відповісти

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