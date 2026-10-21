Трамп про звільнення американця Габбарда з РФ: США не передавали нікого Росії

Президент США Дональд Трамп прокоментував звільнення американського вчителя-пенсіонера Стівена Габбарда, який потрапив у полон РФ в 2022 році.

Про це він повідомив у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Стівена Габбарда, якого Росія захопила чотири роки тому за адміністрації Байдена, щойно звільнили з в’язниці на прохання президента Дональда Дж. Трампа, яке він особисто озвучив президенту Володимиру Путіну під час телефонної розмови минулого тижня", - зазначив лідер США.

За словами Трампа, для цього звільнення не знадобився жоден "обмін".

Стівен прямує додому й незабаром возз’єднається зі своєю родиною, додав він.

Росія відпустила 75-річного американського вчителя-пенсіонера Стівена Габбарда, який потрапив у полон РФ в 2022 році.

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Хто такий Стівен Хаббард?

Десятиліття тому Габбард залишив США, проживав у Японії, на Кіпрі та згодом оселився в українському Ізюмі. У 2022 році він потрапив у полон до РФ.

Рашисти звинуватили чоловіка у найманстві.

У жовтні 2024 року суд Москви визнав його винним і засудив до 6 років і 10 місяців колонії.

За даними американських ЗМІ, Габбарда катували у колонії.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.

21 жовтня Віткофф прибув до Росії.

Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні

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