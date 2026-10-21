Трамп про звільнення американця Габбарда з РФ: США не передавали нікого Росії
Президент США Дональд Трамп прокоментував звільнення американського вчителя-пенсіонера Стівена Габбарда, який потрапив у полон РФ в 2022 році.
Про це він повідомив у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Стівена Габбарда, якого Росія захопила чотири роки тому за адміністрації Байдена, щойно звільнили з в’язниці на прохання президента Дональда Дж. Трампа, яке він особисто озвучив президенту Володимиру Путіну під час телефонної розмови минулого тижня", - зазначив лідер США.
За словами Трампа, для цього звільнення не знадобився жоден "обмін".
Стівен прямує додому й незабаром возз’єднається зі своєю родиною, додав він.
Росія відпустила 75-річного американського вчителя-пенсіонера Стівена Габбарда, який потрапив у полон РФ в 2022 році.
Хто такий Стівен Хаббард?
- Десятиліття тому Габбард залишив США, проживав у Японії, на Кіпрі та згодом оселився в українському Ізюмі. У 2022 році він потрапив у полон до РФ.
- Рашисти звинуватили чоловіка у найманстві.
- У жовтні 2024 року суд Москви визнав його винним і засудив до 6 років і 10 місяців колонії.
- За даними американських ЗМІ, Габбарда катували у колонії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
- 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
- Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні
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