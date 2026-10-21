Трамп об освобождении американца Габбарда из РФ: США никого не передавали России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение американского учителя-пенсионера Стивена Габбарда, который попал в плен к РФ в 2022 году.

Об этом он сообщил в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Стивена Габбарда, которого Россия захватила четыре года назад при администрации Байдена, только что освободили из тюрьмы по просьбе президента Дональда Дж. Трампа, которую он лично озвучил президенту Владимиру Путину во время телефонного разговора на прошлой неделе", — отметил лидер США.

По словам Трампа, для этого освобождения не потребовался никакой "обмен".

Стивен направляется домой и вскоре воссоединится со своей семьей, добавил он.

Россия отпустила 75-летнего американского учителя-пенсионера Стивена Габбарда, который попал в плен РФ в 2022 году.

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Кто такой Стивен Хаббард?

Десятилетие назад Хаббард покинул США, проживал в Японии, на Кипре и впоследствии поселился в украинском Изюме. В 2022 году он попал в плен к РФ.

Рашисты обвинили мужчину в наемничестве.

В октябре 2024 года московский суд признал его виновным и приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии.

По данным американских СМИ, Габбарда подвергали пыткам в колонии.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину провести трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.

21 октября Уиткофф прибыл в Россию.

Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине

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