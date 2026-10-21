Уиткофф вернулся в Норвегию после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вернулся в Норвегию после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NRK.
Уиткофф должен проинформировать премьер-министра Норвегии о переговорах
Перед отъездом в Вашингтон он должен рассказать премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере о результатах встречи с Путиным.
Ожидается, что переговоры между Уиткоффом и Стере состоятся в аэропорту.
Встреча американского спецпредставителя с Путиным состоялась на следующий день после его переговоров в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами Норвегии и Финляндии.
Переговоры в России начались с освобождения американца
Переговоры в Санкт-Петербурге начались с освобождения гражданина США Стивена Габбарда. 74-летний пенсионер и бывший учитель из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.
Во время встречи с Путиным Уиткофф также назвал российского диктатора "гуманистом".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
така була, є і буде державницька діяльність Бариг.