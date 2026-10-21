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Новости переговоры с РФ Уиткофф о переговорах с россией Переговоры с Путиным
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Уиткофф вернулся в Норвегию после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после встречи с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вернулся в Норвегию после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NRK.

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Уиткофф должен проинформировать премьер-министра Норвегии о переговорах

Перед отъездом в Вашингтон он должен рассказать премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере о результатах встречи с Путиным.

Ожидается, что переговоры между Уиткоффом и Стере состоятся в аэропорту.

Встреча американского спецпредставителя с Путиным состоялась на следующий день после его переговоров в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами Норвегии и Финляндии.

Читайте также: В ЕК ожидают обсуждения результатов переговоров Виткоффа с Путиным, — пресс-секретарь

Переговоры в России начались с освобождения американца

Переговоры в Санкт-Петербурге начались с освобождения гражданина США Стивена Габбарда. 74-летний пенсионер и бывший учитель из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Во время встречи с Путиным Уиткофф также назвал российского диктатора "гуманистом".

Читайте: Договоренностей о новом визите Виткоффа в РФ не было, — Песков

Автор: 

переговоры с Россией (1575) война в Украине (9419) Стив Уиткофф (407)
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Топ комментарии
+3
Він узнав багато нового про Рюріка і печенегів...
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21.10.2026 19:46 Ответить
+1
цирк )(уйлоTramp продовжується і кінця йому не видко, на жаль.
така була, є і буде державницька діяльність Бариг.
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21.10.2026 19:49 Ответить
+1
Мразота просто еталонна.
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21.10.2026 19:52 Ответить

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