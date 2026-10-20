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Новости Мирные переговоры
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На переговорах в Осло достигнут "реальный прогресс", — Стубб

Стубб

Президент ФинляндииАлександр Стубб заявил о достижении "реального прогресса" на сегодняшних переговорах в Осло с участием представителей США.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Осло, которую транслировало "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

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Прогресс на двух уровнях 

Стубб отметил прогресс на двух уровнях: в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

"Считаю, что сегодня мы достигли реального прогресса — фактически на двух уровнях: в долгосрочной перспективе и в краткосрочной. Что касается долгосрочной перспективы, мы определили определенные элементы мирного урегулирования, которые завтра будут представлены в Санкт-Петербурге. Мы обсудили и согласовали ключевые аспекты, касающиеся безопасности и экономики", — сказал финский лидер.

Он отметил, что над всеми этими предложениями упорно работали американская и украинская стороны, а также ключевые европейские партнеры.

По словам Стубба, в краткосрочной перспективе были рассмотрены такие важные вопросы, как противовоздушная оборона, защита энергетических объектов и частичное прекращение огня.

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Миссия Уиткоффа в Санкт-Петербурге

Президент Финляндии также добавил, что завтра спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург с предложениями, основанными на результатах обсуждений, которые состоялись в Майами с участием американцев, украинцев и европейцев.

"Мы прекрасно понимаем, что в публичном пространстве сейчас много шума, однако на техническом уровне переговоры, по нашему мнению, продвигаются достаточно успешно. У нас есть общее видение, и теперь главный вопрос — как именно реализовать эти шаги", — сказал финский лидер.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 20 октября в Норвегии началась встреча украинской и американской делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом соответственно.

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Автор: 

переговоры (6106) США (30804) Финляндия (1191) Стубб Александр (251)
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Топ комментарии
+18
Прогрес є тільки на полі бою де ЗСУ знищують кацапстанців і звільняють українську територію!
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20.10.2026 21:25 Ответить
+13
Завтра у кремлі черговий раз поржуть з вашого "реального прогресу"
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20.10.2026 21:26 Ответить
+6
Завтра ***** все відкине і буде далі розводити всіх. Поки йде війна ***** живе.
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20.10.2026 21:29 Ответить

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