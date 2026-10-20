На переговорах в Осло досягнуто "реального прогресу",- Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про досягнення "реального прогресу" на сьогоднішніх переговорах в Осло за участі представників США.

Про це він сказав під час пресконференції в Осло, яку транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Прогрес на двох рівнях

Стубб відзначив прогрес на двох рівнях: у довгостроковій перспективі та в короткостроковій.

"Вважаю, що сьогодні ми досягли реального прогресу – фактично на двох рівнях: у довгостроковій перспективі та в короткостроковій. Щодо довгострокової перспективи, ми визначили певні елементи мирного врегулювання, які завтра будуть представлені в Санкт-Петербурзі. Ми обговорили та узгодили ключові аспекти, що стосуються безпеки й економіки", - сказав фінський лідер.

Він зазначив, що над усіма цими пропозиціями наполегливо працювали американська та українська сторони, а також ключові європейські партнери.

За словами Стубба, у короткостроковій перспективі було розглянуто такі важливі питання, як протиповітряна оборона, захист енергетичних об’єктів і часткове припинення вогню.

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Місія Віткоффа в Санкт-Петербурзі

Президент Фінляндії також додав, що завтра спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга з пропозиціями, що ґрунтуються на результатах обговорень, які відбулися в Маямі за участю американців, українців та європейців.

"Ми чудово розуміємо, що в публічному просторі зараз багато галасу, проте на технічному рівні переговори, на нашу думку, просуваються досить успішно. Ми маємо спільне бачення, і тепер головне питання — як саме реалізувати ці кроки", - сказав фінський лідер.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 20 жовтня у Норвегії розпочалася зустріч української та американської делегацій на чолі із президентом України Володимиром Зеленським та спецпредставником США Стівом Віткоффом відповідно.

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