Путин предложил Трампу встретиться в Китае: Кремль рассказал о подготовке саммита

Российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге предложил президенту США Дональду Трампу встретиться в Китае. В Кремле утверждают, что Пекин уже занимается подготовкой встречи лидеров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российское государственное телевидение, информирует Цензор.НЕТ.

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Саммит в Шэньчжэне

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, возможность проведения саммита Россия — США — КНР в Шэньчжэне обсуждалась на встрече Путина с Уиткоффом.

"Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся, или, точнее, уже занимаются его подготовкой. И при благоприятном стечении обстоятельств они, наши китайские друзья, конечно, включат эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне", — сказал он журналистам.

Reuters напоминает, что ранее Кремль допускал возможность трехсторонних переговоров Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. После встречи с Уиткоффом Путин, по сообщениям, встретился в Санкт-Петербурге с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и заявил, что на саммите АТЭС будет возможность встретиться с Си.

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Детали встречи Уиткоффа и Путина

По данным российского "Интерфакса", беседа длилась около трех часов. Еще один представитель Трампа, Джаред Кушнер, не смог прилететь в Санкт-Петербург из-за болезни. Планировалось, что он присоединится к встрече по телефону, чтобы изложить несколько идей.

Ушаков рассказал, что Уиткофф передал Путину содержание переговоров в Осло и отметил "отдельные новые моменты в подходах европейцев и Украины".

Путин, по его словам, попросил передать Трампу наилучшие пожелания и выразил заинтересованность "в продолжении совместной работы двух стран, в частности по каналам соответствующих ведомств и соответствующих специальных служб".

Лидер Кремля также выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за ее усилия в гуманитарной сфере и посредничество в урегулировании ситуации в Олешках в Херсонской области.

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