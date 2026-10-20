Зеленский о возможной встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина: Украину нужно привлекать к обсуждениям

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможной встрече лидеров США, Китая и РФ.

Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Путин предложил встречу с Трампом и Си Цзиньпином. Поэтому Зеленского спросили, не беспокоит ли его то, что без Украины будут решать ее будущее.

"Я хотел бы это понять, чтобы избежать новых неожиданностей. Проблема не только в том, будут ли они встречаться с нами или без нас. К сожалению, постепенный выход Путина из изоляции уже начался. Это был бы не первый шаг.

Однако, если речь идет об Украине, мы хотели бы, чтобы к обсуждению привлекали Украину. Остальное комментировать не могу, ведь не знаю, о чем именно они будут говорить", — ответил президент.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Рубио подтвердил, что разговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина имели место.

В МИД Китая нет информации о возможной встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и диктатора Путина.

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