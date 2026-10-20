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Новости Встреча Трампа, Си Дзинь Пина и Путина
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Зеленский о возможной встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина: Украину нужно привлекать к обсуждениям

Встреча Трампа, Си и Путина: что говорит Зеленский?

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможной встрече лидеров США, Китая и РФ.

Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Путин предложил встречу с Трампом и Си Цзиньпином. Поэтому Зеленского спросили, не беспокоит ли его то, что без Украины будут решать ее будущее.

"Я хотел бы это понять, чтобы избежать новых неожиданностей. Проблема не только в том, будут ли они встречаться с нами или без нас. К сожалению, постепенный выход Путина из изоляции уже начался. Это был бы не первый шаг.

Однако, если речь идет об Украине, мы хотели бы, чтобы к обсуждению привлекали Украину. Остальное комментировать не могу, ведь не знаю, о чем именно они будут говорить", — ответил президент.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.
  • Рубио подтвердил, что разговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина имели место.
  • В МИД Китая нет информации о возможной встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и диктатора Путина.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) путин владимир (22047) Си Цзиньпин (434) Трамп Дональд (8462)
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Топ комментарии
+13
"

Україну треба залучати до обговорень" - але без твоїх "квартальних" ужимок і без тебе. Для цього потрібні справжні дипломати, а не кривляки зі сцени чи відверте сміття з підворотні.
Боже, що ж ви, лохи з 73%, натворили!? Це ж ви винні у тому, яке сміття, які подонки вами зараз "правлять"(взагалі-то, грабують і знищують). Чи доходить до вас?
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20.10.2026 11:13 Ответить
+11
оцих клоунів ?
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20.10.2026 11:30 Ответить
+5
Зеленський: https://www.pravda.com.ua/news/2026/10/18/8058658/ США схиляють Україну до капітуляції й затримують постачання ракет до Patriot

Зеленський: Україна має інформацію, що https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-ukraina-maie-informatsiu-shcho-kytai-postachaie-rosii-zbroiu/33388578.html Китай постачає Росії порох і артилерію

- А тепер посадіть мене разом з вами про мир поговорити.
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20.10.2026 11:14 Ответить

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