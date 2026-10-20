Зеленский о возможной встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина: Украину нужно привлекать к обсуждениям
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможной встрече лидеров США, Китая и РФ.
Об этом глава государства заявил в интервью Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Путин предложил встречу с Трампом и Си Цзиньпином. Поэтому Зеленского спросили, не беспокоит ли его то, что без Украины будут решать ее будущее.
"Я хотел бы это понять, чтобы избежать новых неожиданностей. Проблема не только в том, будут ли они встречаться с нами или без нас. К сожалению, постепенный выход Путина из изоляции уже начался. Это был бы не первый шаг.
Однако, если речь идет об Украине, мы хотели бы, чтобы к обсуждению привлекали Украину. Остальное комментировать не могу, ведь не знаю, о чем именно они будут говорить", — ответил президент.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.
- Рубио подтвердил, что разговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина имели место.
- В МИД Китая нет информации о возможной встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и диктатора Путина.
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Україну треба залучати до обговорень" - але без твоїх "квартальних" ужимок і без тебе. Для цього потрібні справжні дипломати, а не кривляки зі сцени чи відверте сміття з підворотні.
Боже, що ж ви, лохи з 73%, натворили!? Це ж ви винні у тому, яке сміття, які подонки вами зараз "правлять"(взагалі-то, грабують і знищують). Чи доходить до вас?
Зеленський: Україна має інформацію, що https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-ukraina-maie-informatsiu-shcho-kytai-postachaie-rosii-zbroiu/33388578.html Китай постачає Росії порох і артилерію
- А тепер посадіть мене разом з вами про мир поговорити.