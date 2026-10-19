Информации о возможной встрече Си Цзиньпина, Трампа и Путина нет, - МИД Китая

В МИД Китая пока нет информации о возможной встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

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Что говорят в Пекине?

"По этому вопросу у меня пока нет информации, которую я могла бы предоставить", - ответила она на вопрос о возможности проведения такой встречи.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Рубио подтвердил, что разговоры о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина имели место.

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