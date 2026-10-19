Інформації про можливу зустріч Сі Цзіньпіна, Трампа й Путіна немає, - МЗС Китаю
У МЗС Китаю наразі не мають інформації про можливу зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та диктатора Путіна.
Про це сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
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"Стосовно цього питання у мене поки немає інформації, яку я могла б надати", - відповіла вона на можливість проведення такої зустрічі.
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