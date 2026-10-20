Зеленський про можливу зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна: Україну треба залучати до обговорень
Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу зустріч лідерів США, Китаю та РФ.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Путін запропонував зустріч із Трампом та Сі Цзіньпіном. Тому Зеленського запитали, чи не хвилюється він, що без України вирішуватимуть її майбутнє.
"Я хотів би зрозуміти це, щоб уникнути нових несподіванок. Проблема не лише в тому, чи зустрічатимуться вони з нами, чи без нас. На жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже розпочався. Це був би не перший крок.
Однак, якщо йдеться про Україну, ми хотіли б, щоб до обговорення залучали Україну. Щодо решти не можу коментувати, адже не знаю, про що саме вони говоритимуть", - відповів президент.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
- Рубіо підтвердив, що розмови про зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна були.
- У МЗС Китаю не мають інформації про можливу зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та диктатора Путіна.
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Україну треба залучати до обговорень" - але без твоїх "квартальних" ужимок і без тебе. Для цього потрібні справжні дипломати, а не кривляки зі сцени чи відверте сміття з підворотні.
Боже, що ж ви, лохи з 73%, натворили!? Це ж ви винні у тому, яке сміття, які подонки вами зараз "правлять"(взагалі-то, грабують і знищують). Чи доходить до вас?
Зеленський: Україна має інформацію, що https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-ukraina-maie-informatsiu-shcho-kytai-postachaie-rosii-zbroiu/33388578.html Китай постачає Росії порох і артилерію
- А тепер посадіть мене разом з вами про мир поговорити.