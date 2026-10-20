Зеленський про можливу зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна: Україну треба залучати до обговорень

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу зустріч лідерів США, Китаю та РФ.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Путін запропонував зустріч із Трампом та Сі Цзіньпіном. Тому Зеленського запитали, чи не хвилюється він, що без України вирішуватимуть її майбутнє.

"Я хотів би зрозуміти це, щоб уникнути нових несподіванок. Проблема не лише в тому, чи зустрічатимуться вони з нами, чи без нас. На жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже розпочався. Це був би не перший крок.

Однак, якщо йдеться про Україну, ми хотіли б, щоб до обговорення залучали Україну. Щодо решти не можу коментувати, адже не знаю, про що саме вони говоритимуть", - відповів президент.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Рубіо підтвердив, що розмови про зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна були.

У МЗС Китаю не мають інформації про можливу зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та диктатора Путіна.

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