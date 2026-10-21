УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15679 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна
1 488 20

Путін запропонував Трампу зустрітися в Китаї: Кремль розповів про підготовку саміту

Трамп та Путін

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі запропонував президенту США Дональду Трампу зустрітися в Китаї. У Кремлі стверджують, що Пекін вже займається підготовкою зустрічі лідерів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на російське державне телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Саміт у Шеньчжені

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, можливість проведення саміту Росія — США — КНР у Шеньчжені обговорювали на зустрічі Путіна з Віткоффом.

"Китайські друзі, господарі саміту АТЕС, займуться, або, точніше, вже займаються її підготовкою. І за сприятливого збігу обставин вони, наші китайські друзі, звичайно, включать цю зустріч до програми заходів у Шеньчжені", — сказав він журналістам.

Reuters нагадує, що раніше Кремль припускав можливість тристоронніх переговорів Путіна, Трампа й голови КНР Сі Цзіньпіна під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Після зустрічі з Віткоффом Путін, за повідомленнями, зустрівся в Санкт-Петербурзі з прем'єром Держради КНР Лі Цяном і заявив, що на саміті АТЕС буде можливість зустрітися із Сі.

Читайте також: Зеленський про можливу зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна: Україну треба залучати до обговорень

Деталі зустрічі Віткоффа та Путіна

За даними російського "Інтерфаксу", розмова тривала близько трьох годин. Ще один представник Трампа, Джаред Кушнер, не зміг прилетіти до Санкт-Петербурга через хворобу. Планувалося, що він долучиться до зустрічі телефоном, щоб викласти кілька ідей.

Ушаков розповів, що Віткофф передав Путіну зміст переговорів в Осло й відзначив "окремі нові моменти в підходах європейців та України".

  • Путін, за його словами, просив передати Трампу найкращі побажання й висловив зацікавленість "у продовженні спільної роботи двох країн, зокрема по каналах відповідних відомств і відповідних спеціальних служб".
  • Лідер Кремля також передав вдячність першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері та посередництво у вирішенні ситуації в Олешках на Херсонщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія відреагувала на можливу зустріч Трамп-Сі-Путін

Автор: 

Китай (3315) путін володимир (13766) Сі Цзіньпін (460) Трамп Дональд (8490) Ушаков Юрій (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Після такого вони просто мають одружитися,ті два старі підори.
показати весь коментар
21.10.2026 17:47 Відповісти
+4
Три, а аятола має бути свідком 😸
показати весь коментар
21.10.2026 17:51 Відповісти
+2
То не "Ялта" (ті опудала нікого не перемогли), то є Мюнхен, а Трамп = Чемберлен.
показати весь коментар
21.10.2026 17:56 Відповісти

Завантаження...

 
 