Путін запропонував Трампу зустрітися в Китаї: Кремль розповів про підготовку саміту
Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі запропонував президенту США Дональду Трампу зустрітися в Китаї. У Кремлі стверджують, що Пекін вже займається підготовкою зустрічі лідерів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на російське державне телебачення, інформує Цензор.НЕТ.
Саміт у Шеньчжені
За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, можливість проведення саміту Росія — США — КНР у Шеньчжені обговорювали на зустрічі Путіна з Віткоффом.
"Китайські друзі, господарі саміту АТЕС, займуться, або, точніше, вже займаються її підготовкою. І за сприятливого збігу обставин вони, наші китайські друзі, звичайно, включать цю зустріч до програми заходів у Шеньчжені", — сказав він журналістам.
Reuters нагадує, що раніше Кремль припускав можливість тристоронніх переговорів Путіна, Трампа й голови КНР Сі Цзіньпіна під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Після зустрічі з Віткоффом Путін, за повідомленнями, зустрівся в Санкт-Петербурзі з прем'єром Держради КНР Лі Цяном і заявив, що на саміті АТЕС буде можливість зустрітися із Сі.
Деталі зустрічі Віткоффа та Путіна
За даними російського "Інтерфаксу", розмова тривала близько трьох годин. Ще один представник Трампа, Джаред Кушнер, не зміг прилетіти до Санкт-Петербурга через хворобу. Планувалося, що він долучиться до зустрічі телефоном, щоб викласти кілька ідей.
Ушаков розповів, що Віткофф передав Путіну зміст переговорів в Осло й відзначив "окремі нові моменти в підходах європейців та України".
- Путін, за його словами, просив передати Трампу найкращі побажання й висловив зацікавленість "у продовженні спільної роботи двох країн, зокрема по каналах відповідних відомств і відповідних спеціальних служб".
- Лідер Кремля також передав вдячність першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері та посередництво у вирішенні ситуації в Олешках на Херсонщині.
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