Путін запропонував Трампу зустрітися в Китаї: Кремль розповів про підготовку саміту

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі запропонував президенту США Дональду Трампу зустрітися в Китаї. У Кремлі стверджують, що Пекін вже займається підготовкою зустрічі лідерів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на російське державне телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

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Саміт у Шеньчжені

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, можливість проведення саміту Росія — США — КНР у Шеньчжені обговорювали на зустрічі Путіна з Віткоффом.

"Китайські друзі, господарі саміту АТЕС, займуться, або, точніше, вже займаються її підготовкою. І за сприятливого збігу обставин вони, наші китайські друзі, звичайно, включать цю зустріч до програми заходів у Шеньчжені", — сказав він журналістам.

Reuters нагадує, що раніше Кремль припускав можливість тристоронніх переговорів Путіна, Трампа й голови КНР Сі Цзіньпіна під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Після зустрічі з Віткоффом Путін, за повідомленнями, зустрівся в Санкт-Петербурзі з прем'єром Держради КНР Лі Цяном і заявив, що на саміті АТЕС буде можливість зустрітися із Сі.

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Деталі зустрічі Віткоффа та Путіна

За даними російського "Інтерфаксу", розмова тривала близько трьох годин. Ще один представник Трампа, Джаред Кушнер, не зміг прилетіти до Санкт-Петербурга через хворобу. Планувалося, що він долучиться до зустрічі телефоном, щоб викласти кілька ідей.

Ушаков розповів, що Віткофф передав Путіну зміст переговорів в Осло й відзначив "окремі нові моменти в підходах європейців та України".

Путін, за його словами, просив передати Трампу найкращі побажання й висловив зацікавленість "у продовженні спільної роботи двох країн, зокрема по каналах відповідних відомств і відповідних спеціальних служб".

Лідер Кремля також передав вдячність першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері та посередництво у вирішенні ситуації в Олешках на Херсонщині.

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