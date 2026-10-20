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Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
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Єврокомісія відреагувала на можливу зустріч Трамп-Сі-Путін

євросоюз,єс

Будь-яке рішення щодо завершення російсько-української війни має поважати територіальну цілісність України. Європа також повинна відігравати важливу роль у майбутньому мирному врегулюванні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили речники Європейської комісії, коментуючи повідомлення про пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести тристоронню зустріч із лідерами США та Китаю, передає Укрінформ.

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У Єврокомісії нагадали про територіальну цілісність України

Головна речниця Європейської комісії Пайла Пінью наголосила, що будь-які домовленості щодо завершення війни мають поважати територіальну цілісність України.

"Будь-яке рішення, знайдене для України, має поважати її територіальну цілісність. Ми твердо дотримуємося цієї позиції", — заявила вона.

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У ЄС закликали Путіна зупинити війну

Речник Єврокомісії із зовнішньої політики Крістіан Віганд підтвердив, що в ЄС бачили повідомлення про пропозицію Путіна обговорити завершення війни з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За його словами, Росія може припинити бойові дії без проведення додаткових зустрічей.

"Якщо Путін хоче покласти край цій війні, він може просто зупинити її вже сьогодні — і війна закінчиться", — наголосив Віганд.

Він також зазначив, що нещодавно оголошене "енергетичне перемир’я" не показало готовності Росії виконувати взяті на себе зобов’язання або рухатися до припинення війни.

Крім того, Віганд нагадав, що лідери Європейського Союзу у висновках Європейської ради наголосили на важливій ролі Європи в майбутньому врегулюванні. За його словами, Європа також захищатиме власні інтереси.

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Автор: 

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Топ коментарі
+10
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20.10.2026 00:54 Відповісти
+5
Не закінчиться, ***** таке не треба. Знищення української державності і геноцид українців поки що не зроблено, а отже війна триватиме, тим більш що і США тепер на його стороні.
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20.10.2026 00:57 Відповісти
+4
Ну і на Варшаву звісно ждунів погонять, кого раніше не заБучать
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20.10.2026 01:04 Відповісти

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