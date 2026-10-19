ЄС не планує відновлювати імпорт російського газу, - Єврокомісія

У Єврокомісії не планують відновлювати постачання газу з РФ.

Про це сказала офіційна представниця ЄК Паула Пінью, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Стосовно нас, то ми дотримуємося своєї колишньої позиції. І як голова фон дер Ляєн чітко заявила минулого тижня перед початком засідання Європейської ради, ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну. Це було сказано абсолютно недвозначно", - наголосила вона.

Вона нагадала, що Європейська рада висловила жаль у зв'язку з ухваленим раніше рішенням Сполучених Штатів тимчасово зняти санкції щодо російського дизельного пального.

"Ми, як і раніше, переконані, про що також нагадала голова фон дер Ляєн, що саме скоординовані дії по обидва боки Атлантики в питанні санкцій можуть відіграти вирішальну роль у припиненні цієї війни", - додала Піньо.

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Що передувало?

Раніше видання The New York Times повідомляло, що адміністрація Трампа пропонує Європі відновити закупівлі російського газу в більших обсягах, а Україні - його транзит.

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