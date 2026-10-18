Адміністрація Трампа пропонує Європі відновити закупівлі російського газу в більших обсягах, а Україні - його транзит, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Європі відновити закупівлі російського газу в більших обсягах. США просувають цю ідею "як частину мирної угоди щодо України".

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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"Щоб спонукати РФ припинити війну"

Як зазначається, "ключовим елементом широкого плану адміністрації Трампа щодо встановлення миру в Україні є пропозиція, яка "кардинально змінює багаторічну енергетичну політику США".

Згідно з баченням американської сторони, Європа мала б відновити закупівлі російського газу в більших обсягах. Це стало б економічним подарунком для Москви та повернуло б їй вплив у регіоні", - пише видання.

За словами осіб, обізнаних із перебігом переговорів, спецпредставники президента Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф озвучили цю ідею під час переговорів з українськими та європейськими посадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця.

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Американці стверджують: щоб спонукати Росію припинити війну в Україні, остання могла б розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими раніше транспортувався російський природний газ до Європи", - йдеться в матеріалі.

Європа - проти

Представники Європи, які брали участь у переговорах, поставилися до цієї ідеї вкрай негативно. Адже її реалізація перекреслила б багаторічні зусилля Європейського Союзу, підтримувані Вашингтоном, щодо відмови від російського газу. Проте представники Трампа розглядають експорт російського газу як потенційну частину мирного врегулювання. Вони аргументують це тим, що Україна нібито отримуватиме доходи, а європейські виборці, на їхню думку, "неминуче прагнутимуть дешевших енергоносіїв".

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"Такий підхід підкреслює незвичайний – і, на думку критиків, хибний у своїй основі – характер нових дипломатичних зусиль Трампа, спрямованих на припинення війни Росії в Україну.

Замість того, щоб тиснути на Володимира Путіна або зміцнювати обороноздатність України, адміністрація приділила значну увагу пошуку економічних стимулів для Росії та обговоренню цього питання в переговорах з європейськими та українськими партнерами", - йдеться в публікації.

Також видання пише, що представники США та Росії обговорюють потенційні ділові угоди ще з минулого року, проте жодних ознак того, що це змусило російського диктатора Володимира Путіна відступити від своїх ключових вимог, не спостерігається. А з огляду на те, як рішуче європейські та українські лідери протистоять поверненню до залежності від російського газу, ця пропозиція може ще більше ускладнити зусилля адміністрації Трампа щодо завершення війни.

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У своїй заяві Білий дім зазначив, що війна "сприяє зростанню цін на енергоносії по всій Європі та створює серйозні економічні труднощі як у Росії, так і в Україні".

"Сполучені Штати тісно співпрацюють з Україною та нашими європейськими партнерами над комплексною мирною пропозицією, яка в межах остаточного врегулювання передбачає економічні стимули як для Росії, так і для України. Наша мета – не просто припинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру, економічного відновлення та більшої стабільності в усьому регіоні", - йдеться в заяві.