Администрация Трампа предлагает Европе возобновить закупки российского газа в больших объемах, а Украине - его транзит, - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Европе возобновить закупки российского газа в более крупных объемах. США продвигают эту идею "в рамках мирного соглашения по Украине".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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"Чтобы побудить РФ прекратить войну"

Как отмечается, "ключевым элементом широкого плана администрации Трампа по установлению мира в Украине является предложение, которое "кардинально меняет многолетнюю энергетическую политику США".

"Согласно видению американской стороны, Европа должна возобновить закупки российского газа в больших объемах. Это стало бы экономическим подарком для Москвы и вернуло бы ей влияние в регионе", — пишет издание.

По словам лиц, осведомленных о ходе переговоров, спецпредставители президента Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф озвучили эту идею во время переговоров с украинскими и европейскими чиновниками, в частности с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в прошлом месяце.

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"Американцы утверждают: чтобы побудить Россию прекратить войну в Украине, последняя могла бы рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым ранее транспортировался российский природный газ в Европу", — говорится в материале.

Европа — против

Представители Европы, участвовавшие в переговорах, отнеслись к этой идее крайне негативно. Ведь ее реализация перечеркнула бы многолетние усилия Европейского Союза, поддерживаемые Вашингтоном, по отказу от российского газа. Однако представители Трампа рассматривают экспорт российского газа как потенциальную часть мирного урегулирования. Они аргументируют это тем, что Украина якобы будет получать доходы, а европейские избиратели, по их мнению, "неизбежно будут стремиться к более дешевым энергоносителям".

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"Такой подход подчеркивает необычный — и, по мнению критиков, ошибочный в своей основе — характер новых дипломатических усилий Трампа, направленных на прекращение войны России в Украине.

Вместо того чтобы оказывать давление на Владимира Путина или укреплять обороноспособность Украины, администрация уделила значительное внимание поиску экономических стимулов для России и обсуждению этого вопроса в ходе переговоров с европейскими и украинскими партнерами", — говорится в публикации.

Также издание пишет, что представители США и России обсуждают потенциальные деловые соглашения еще с прошлого года, однако никаких признаков того, что это заставило российского диктатора Владимира Путина отступить от своих ключевых требований, не наблюдается. А учитывая, насколько решительно европейские и украинские лидеры противостоят возвращению к зависимости от российского газа, это предложение может еще больше осложнить усилия администрации Трампа по завершению войны.

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В своем заявлении Белый дом отметил, что война "способствует росту цен на энергоносители по всей Европе и создает серьезные экономические трудности как в России, так и в Украине".

"Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Украиной и нашими европейскими партнерами над комплексным мирным предложением, которое в рамках окончательного урегулирования предусматривает экономические стимулы как для России, так и для Украины. Наша цель — не просто прекратить боевые действия, а создать условия для прочного мира, экономического восстановления и большей стабильности во всем регионе", — говорится в заявлении.