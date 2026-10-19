ЕС не планирует возобновлять импорт российского газа, - Еврокомиссия
В Еврокомиссии не планируют возобновлять поставки газа из РФ.
Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Что касается нас, то мы придерживаемся своей прежней позиции. И как председатель фон дер Ляйен четко заявила на прошлой неделе перед началом заседания Европейского совета, мы не будем отменять никаких санкций, пока Россия не прекратит войну. Это было сказано абсолютно недвусмысленно", - подчеркнула она.
Она напомнила, что Европейский совет выразил сожаление в связи с принятым ранее решением Соединенных Штатов временно снять санкции в отношении российского дизельного топлива.
"Мы, как и прежде, убеждены, о чем также напомнила председатель фон дер Ляйен, что именно скоординированные действия по обе стороны Атлантики в вопросе санкций могут сыграть решающую роль в прекращении этой войны", — добавила Пиньо.
Что предшествовало?
- Ранее издание The New York Times сообщало, что администрация Трампа предлагает Европе возобновить закупки российского газа в больших объемах, а Украине — его транзит.
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