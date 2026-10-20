Еврокомиссия отреагировала на возможную встречу Трамп-Си-Путин

Любое решение о прекращении российско-украинской войны должно уважать территориальную целостность Украины. Европа также должна играть важную роль в будущем мирном урегулировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили представители Европейской комиссии, комментируя сообщение о предложении российского диктатора Владимира Путина провести трехстороннюю встречу с лидерами США и Китая, передает Укринформ.

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В Еврокомиссии напомнили о территориальной целостности Украины

Главный пресс-секретарь Европейской комиссии Пайла Пинью подчеркнула, что любые договоренности о прекращении войны должны уважать территориальную целостность Украины.

"Любое решение, найденное для Украины, должно уважать ее территориальную целостность. Мы твердо придерживаемся этой позиции", - заявила она.

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В ЕС призвали Путина остановить войну

Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики Кристиан Виганд подтвердил, что в ЕС видели сообщение о предложении Путина обсудить прекращение войны с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

По его словам, Россия может прекратить боевые действия без проведения дополнительных встреч.

"Если Путин хочет положить конец этой войне, он может просто остановить ее уже сегодня — и война закончится", — подчеркнул Виганд.

Он также отметил, что недавно объявленное "энергетическое перемирие" не продемонстрировало готовности России выполнять взятые на себя обязательства или двигаться к прекращению войны.

Кроме того, Виганд напомнил, что лидеры Европейского Союза в выводах Европейского совета подчеркнули важную роль Европы в будущем урегулировании. По его словам, Европа также будет защищать свои интересы.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Европа может предложить Владимиру Путину "замораживание" войны или обмен Донбасса на вступление Украины в НАТО.

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