Трамп: Війна в Україні "близька до завершення, ніж будь-коли раніше"

Президент США Дональд Трамп вкотре стверджує, що завершення війни Росії проти України "наближається" і що, можливо, цей момент є "найближчим" до миру. Водночас він застеріг від дій, які можуть порушити "рівновагу" напередодні переговорів.

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про "близький мир" в Україні

За словами Трампа, зараз найближчий до завершення війни момент.

"Днями я розмовляв із Володимиром Путіним — я вже згадував про це раніше — щодо завершення його війни з Україною; гадаю, ми наближаємося до цього. До речі, можливо, зараз ми ближче до цього, ніж будь-коли раніше. Але я згадав: чи не могли б ви відпустити Стівена Габбарда, будь ласка? Він погодився це зробити", — заявив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США, Росія й Україна продовжать переговори на технічному рівні, Трамп прагне "всеосяжного миру", - Віткофф

Про слова Віткоффа про "гуманіста"

Журналісти запитали Трампа, чи доречно, що його спецпосланець Стів Віткофф назвав Путіна "гуманістом".

Він відповів: "Гадаю, для цієї конкретної мети це слушне слово. Для мети звільнення людини, яка думала, що проведе у в'язниці все життя. Але я б не казав нічого так чи інакше".

Читайте також: Кушнер зробив заяву після переговорів із Путіним: Є шанс завершити війну

Переговори, Китай й Росія

"Ми ведемо переговори з Росією, щоб зупинити війну з Україною, і ми досить задоволені тим, що Росія не втрутилася в справу з Іраном", — заявив Трамп.

На його думку, дуже важливо, що Росія й Китай не брали участі або брали участь значно менше, ніж могли б.

"Останнє, чого я хочу, — це порушити рівновагу, коли ми близькі до завершення війни", — сказав Трамп.

Трамп також розкритикував тих, хто, за його словами, хотів, щоб він вчинив інакше щодо Росії.

"Якби ми зробили те, чого хотіли ці нерозумні люди, він би зараз не повертався, він би сидів там ще 20 років. Останнє, що я збирався робити, — це зруйнувати це", — стверджує Трамп, кажучи про Габбарда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін запропонував Трампу зустрітися в Китаї: Кремль розповів про підготовку саміту

За словами Трампа, Китай міг би брати участь значно більше, але нині його участь відносно невелика.

"Обидві країни хотіли б бачити завершення війни. Ми працюємо над цим із Росією, і Китай також залучений", — додав він.