Я не думал, что будет полномасштабное вторжение РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не думал, что Россия решится на полномасштабное вторжение.

Об этом он заявил в интервью Стивену Барлетту, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. И так далее... Что мы отдадим им Донбасс и признаем его не частью Украины, а также признаем Крым не частью Украины. Иными словами, это была форма давления. Но что случилось, то случилось.

Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. Я так не считал, потому что верил: если люди — партнеры и т. д. — знают, что будет полномасштабное вторжение, и при этом не принимают превентивных мер, не сажают его за стол переговоров, не говорят ему: "Ты что, с ума сошел? Ты сошел с ума — вести войну в XXI веке, убивать людей? Ты совершенно безумен!" — отметил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер в Осло упрекнули Зеленского за его поведение, которое "разгневало" Трампа, - NYT

Он напомнил, что за день до полномасштабного вторжения европейцы разговаривали с Путиным.

"За день до вторжения европейцы, которые знали меньше, чем американцы, разговаривали с Путиным. И Путин пообещал им, что вторжения не будет. Он солгал им всем тогда. Просто он знал, что вторжение будет. Он знал все", — добавил Зеленский.

Читайте: Россия выпустила 21 баллистическую ракету по Киеву, 12 областей под ударом, 34 раненых и двое погибших, - Зеленский. ФОТОрепортаж