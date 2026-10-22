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Новости Агрессия России против Украины
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Я не думал, что будет полномасштабное вторжение РФ, - Зеленский

Зеленский не думал, что РФ полномасштабно нападет на Украину

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не думал, что Россия решится на полномасштабное вторжение.

Об этом он заявил в интервью Стивену Барлетту, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. И так далее... Что мы отдадим им Донбасс и признаем его не частью Украины, а также признаем Крым не частью Украины. Иными словами, это была форма давления. Но что случилось, то случилось.

Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. Я так не считал, потому что верил: если люди — партнеры и т. д. — знают, что будет полномасштабное вторжение, и при этом не принимают превентивных мер, не сажают его за стол переговоров, не говорят ему: "Ты что, с ума сошел? Ты сошел с ума — вести войну в XXI веке, убивать людей? Ты совершенно безумен!" — отметил глава государства.

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Он напомнил, что за день до полномасштабного вторжения европейцы разговаривали с Путиным.

"За день до вторжения европейцы, которые знали меньше, чем американцы, разговаривали с Путиным. И Путин пообещал им, что вторжения не будет. Он солгал им всем тогда. Просто он знал, что вторжение будет. Он знал все", — добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) россия (90057) война в Украине (9432)
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Топ комментарии
+48
А ты и не должен был верить. Ты не в церкви. Ты должен был слушать что тебе говорят взрослые дяди. И кивать.
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22.10.2026 11:50 Ответить
+34
жесть. профнепридатний даунодебіл визнав що це його вина, що він не готувався до повномасштабки, попри те що його всі попереджали, навіть марсіани, коли він до них по білим доріжкам приходив.
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22.10.2026 11:51 Ответить
+30
Я не думав, це взагалі про все що робив Зеленський.
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22.10.2026 11:51 Ответить

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