"Россия планировала захватить не только Киев, но и Харьков", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения российские оккупационные войска планировали захватить не только Киев, но и Харьков.
Об этом он заявил в интервью Стивену Барлетту, передает Цензор.НЕТ.
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По его словам, основные украинские силы на тот момент были сосредоточены в Донецкой и Луганской областях, где сдерживали самое мощное группирование противника.
В то же время российские войска неожиданно вошли со стороны Беларуси и двинулись непосредственно на украинскую столицу.
Зеленский подчеркнул, что никто не ожидал такого сценария развития событий, из-за чего на белорусском направлении на тот момент не было мощной группировки украинских войск.
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