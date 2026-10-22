"Россия планировала захватить не только Киев, но и Харьков", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения российские оккупационные войска планировали захватить не только Киев, но и Харьков.

Об этом он заявил в интервью Стивену Барлетту, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его словам, основные украинские силы на тот момент были сосредоточены в Донецкой и Луганской областях, где сдерживали самое мощное группирование противника.

В то же время российские войска неожиданно вошли со стороны Беларуси и двинулись непосредственно на украинскую столицу.

Зеленский подчеркнул, что никто не ожидал такого сценария развития событий, из-за чего на белорусском направлении на тот момент не было мощной группировки украинских войск.

Читайте также: "Я не думал, что будет полномасштабное вторжение РФ", - Зеленский