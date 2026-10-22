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Новости Агрессия России против Украины
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"Россия планировала захватить не только Киев, но и Харьков", - Зеленский

Россия планировала захватить не только Киев, но и Харьков, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения российские оккупационные войска планировали захватить не только Киев, но и Харьков.

Об этом он заявил в интервью Стивену Барлетту, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По его словам, основные украинские силы на тот момент были сосредоточены в Донецкой и Луганской областях, где сдерживали самое мощное группирование противника.

В то же время российские войска неожиданно вошли со стороны Беларуси и двинулись непосредственно на украинскую столицу.

Зеленский подчеркнул, что никто не ожидал такого сценария развития событий, из-за чего на белорусском направлении на тот момент не было мощной группировки украинских войск.

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Автор: 

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Топ комментарии
+17
а хто ж готувався до шашликів, розмінував Чонгар? вивів з Гостомеля бригаду НГУ? ухайдокав Українську ракетну програму? не вводив військового стану та сцяв на усі попередження Заходу шодо підарської повномасштабної агресії?
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22.10.2026 12:18 Ответить
+13
Правильніше буде звучати так: «Я планував здати не лише Київ, а й Харків, але через клятих українців вдалося здати лише Маріуполь і ЗАЕС.».
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22.10.2026 12:17 Ответить
+11
Так, і для цього ти наказав відвести всі бригади від Харкова. І я памʼятаю твоє белькотіння, що Харків може бути окупований. Я ще подумала, якого хєра воно ото *******, якщо там повно нашого війська?!?! Вже пізніше ми дізналися, що Залужний ну дууууже повільно виконував той наказ. І тому Залужний Харків врятував, а ото готувало здати Україну за 3 дні. Тому і їхала русня на Київ з парадною формою, а ти *******: сидить вдома, не виходьте (тобто не чиніть спротив), скоро все закінчиться. Ладно, то будемо питати на суді після виборів.
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22.10.2026 12:18 Ответить

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