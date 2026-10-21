Рашисти атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині, - "Нафтогаз"
Вранці російські окупанти атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару", - йдеться в повідомленні.
Від початку року Росія понад 400 разів завдавала ударів по об’єктах Групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року.
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