Рашисти атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині, - "Нафтогаз"

Вранці російські окупанти атакували газовидобувну інфраструктуру на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворожий дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару", - йдеться в повідомленні.

Від початку року Росія понад 400 разів завдавала ударів по об’єктах Групи Нафтогаз, що в двічі більше ніж минулого року.

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