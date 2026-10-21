Рашисты атаковали газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области, - "Нафтогаз"

Утром российские оккупанты атаковали газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Вражеский дрон поразил одну из установок на производственной площадке. Из-за сложившейся ситуации с безопасностью пока невозможно оценить последствия удара", — говорится в сообщении.

С начала года Россия более 400 раз наносила удары по объектам Группы "Нафтогаз", что в два раза больше, чем в прошлом году.

Читайте также: Украина накопила рекордные 16 миллиардов кубометров газа перед отопительным сезоном, - глава "Нафтогаза"