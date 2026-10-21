Рашисты атаковали газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области, - "Нафтогаз"
Утром российские оккупанты атаковали газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.
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"Вражеский дрон поразил одну из установок на производственной площадке. Из-за сложившейся ситуации с безопасностью пока невозможно оценить последствия удара", — говорится в сообщении.
С начала года Россия более 400 раз наносила удары по объектам Группы "Нафтогаз", что в два раза больше, чем в прошлом году.
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