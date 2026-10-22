Росія атакувала Харків та область: загинула жінка, четверо людей постраждали. ФОТО

У ніч проти 22 жовтня російські загарбники атакували Харків та село Лиманівка Харківської області. Внаслідок ударів загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення, серед них двоє дітей віком 13 та 10 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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У Харкові вночі російські безпілотники також пошкодили житлові будинки, магазин і автомобілі, а в одному з районів міста спалахнули вантажівки. Влучання зафіксовані у Слобідському та Основ’янському районах

У Слобідському районі спалахнула господарська споруда, також пошкоджені приватні будинки.

В Основ’янському районі внаслідок атаки пошкоджень зазнали магазин, чотири автомобілі та вікна багатоповерхового житлового будинку.

За попередньою інформацією, у цих районах обійшлося без постраждалих.





У Холодногірському районі горіли транспортні засоби

Ще один удар російського безпілотника зафіксували в Холодногірському районі Харкова. Влучання сталося на території стоянки вантажних автомобілів.

Унаслідок атаки загорілися чотири вантажівки, причіп і легковий автомобіль.

Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки російського удару.

На Лозівщині загинула жінка, постраждали діти

У селі Лиманівка Лозівського району внаслідок російського обстрілу загинула 42-річна жінка.

Ще четверо людей постраждали. Серед них — хлопчики віком 13 та 10 років.

За словами Синєгубова, медики надали постраждалим необхідну допомогу.

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