Россия атаковала Харьков и область: погибла женщина, четверо человек пострадали. ФОТО
В ночь на 22 октября российские захватчики атаковали Харьков и село Лимановка Харьковской области. В результате ударов погибла женщина, еще четверо человек получили ранения, среди них двое детей в возрасте 13 и 10 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
В Харькове ночью российские беспилотники также повредили жилые дома, магазин и автомобили, а в одном из районов города загорелись грузовики. Попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах
В Слободском районе загорелось хозяйственное здание, также повреждены частные дома.
В Основянском районе в результате атаки были повреждены магазин, четыре автомобиля и окна многоэтажного жилого дома.
По предварительной информации, в этих районах обошлось без пострадавших.
В Холодногорском районе горели транспортные средства
Еще один удар российского беспилотника зафиксировали в Холодногорском районе Харькова. Попадание произошло на территории стоянки грузовых автомобилей.
В результате атаки загорелись четыре грузовика, прицеп и легковой автомобиль.
Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия российского удара.
В Лозовском районе погибла женщина, пострадали дети
В селе Лимановка Лозовского района в результате российского обстрела погибла 42-летняя женщина.
Еще четверо человек пострадали. Среди них — мальчики в возрасте 13 и 10 лет.
По словам Синегубова, медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
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