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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россия атаковала Харьков и область: погибла женщина, четверо человек пострадали. ФОТО

В ночь на 22 октября российские захватчики атаковали Харьков и село Лимановка Харьковской области. В результате ударов погибла женщина, еще четверо человек получили ранения, среди них двое детей в возрасте 13 и 10 лет.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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В Харькове ночью российские беспилотники также повредили жилые дома, магазин и автомобили, а в одном из районов города загорелись грузовики. Попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах

В Слободском районе загорелось хозяйственное здание, также повреждены частные дома.

В Основянском районе в результате атаки были повреждены магазин, четыре автомобиля и окна многоэтажного жилого дома.

По предварительной информации, в этих районах обошлось без пострадавших.

Удары по Харькову ночью 22 октября
Удары по Харькову ночью 22 октября

В Холодногорском районе горели транспортные средства

Еще один удар российского беспилотника зафиксировали в Холодногорском районе Харькова. Попадание произошло на территории стоянки грузовых автомобилей.

В результате атаки загорелись четыре грузовика, прицеп и легковой автомобиль.

Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия российского удара.

В Лозовском районе погибла женщина, пострадали дети

В селе Лимановка Лозовского района в результате российского обстрела погибла 42-летняя женщина.

Еще четверо человек пострадали. Среди них — мальчики в возрасте 13 и 10 лет.

По словам Синегубова, медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

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обстрел (36239) Харьков (8305) Харьковская область (3327) Лозовский район (66) Харьковский район (1144) Лимановка (4)
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