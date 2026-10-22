Оккупанты нанесли удар по рынку в Лозовой на Харьковщине: известно о двух погибших и 17 пострадавших (обновлено)

Сегодня, 22 октября, российские войска нанесли удар по Лозовой в Харьковской области, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, удар пришелся по рынку.

На данный момент, по предварительным данным, известно о двух погибших и 11 пострадавших.



На месте работают медики, подразделения ГСЧС, правоохранители.

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Обновленная информация

Позже стало известно, что количество пострадавших от российского удара в Лозовой возросло до 17 человек.

Всем помогают бригады медиков. На месте продолжается ликвидация последствий.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Харьков и область. В результате ударов есть погибшие и раненые, в том числе дети.

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