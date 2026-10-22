Оккупанты нанесли удар по рынку в Лозовой на Харьковщине: известно о двух погибших и 17 пострадавших (обновлено)
Сегодня, 22 октября, российские войска нанесли удар по Лозовой в Харьковской области, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, удар пришелся по рынку.
На данный момент, по предварительным данным, известно о двух погибших и 11 пострадавших.
На месте работают медики, подразделения ГСЧС, правоохранители.
Обновленная информация
Позже стало известно, что количество пострадавших от российского удара в Лозовой возросло до 17 человек.
Всем помогают бригады медиков. На месте продолжается ликвидация последствий.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Харьков и область. В результате ударов есть погибшие и раненые, в том числе дети.
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