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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россияне атаковали пассажирский электропоезд в Харькове: вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 22 октября, днем российские войска нанесли удар с помощью БПЛА по пассажирскому электропоезду в Харькове.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, вследствие атаки возник пожар в головном вагоне. Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, пострадавших нет.

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Последствия атаки

РФ атаковала электропоезд в Харькове
РФ атаковала электропоезд в Харькове
РФ атаковала электропоезд в Харькове
РФ атаковала электропоезд в Харькове
РФ атаковала электропоезд в Харькове

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РФ атаковала электропоезд в Харькове
РФ атаковала электропоезд в Харькове
РФ атаковала электропоезд в Харькове

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обстрел (36239) Харьков (8309) Харьковская область (3327) Харьковский район (1144)
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