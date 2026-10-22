Россияне атаковали пассажирский электропоезд в Харькове: вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 22 октября, днем российские войска нанесли удар с помощью БПЛА по пассажирскому электропоезду в Харькове.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, вследствие атаки возник пожар в головном вагоне. Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, пострадавших нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Лозовой в Харьковской области: двое погибших и 34 раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Последствия атаки











Смотрите также: Россия атаковала Харьков и область: погибла женщина, четверо человек пострадали. ФОТО





