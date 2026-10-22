Россияне атаковали пассажирский электропоезд в Харькове: вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 22 октября, днем российские войска нанесли удар с помощью БПЛА по пассажирскому электропоезду в Харькове.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, вследствие атаки возник пожар в головном вагоне. Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, пострадавших нет.
Последствия атаки
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