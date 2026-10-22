УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12248 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
1 547 0

Росіяни атакували пасажирський електропоїзд у Харкові: Спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 жовтня, вдень російські війська вдарили БпЛА по пасажирському електропоїзду у Харкові.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, унаслідок атаки виникла пожежа у головному вагоні. Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували загоряння.

На щастя, постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили ракетою по ринку в Лозовій на Харківщині: двоє загиблих і 34 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Наслідки атаки

РФ атакувала електропоїзд у Харкові
РФ атакувала електропоїзд у Харкові
РФ атакувала електропоїзд у Харкові
РФ атакувала електропоїзд у Харкові
РФ атакувала електропоїзд у Харкові

Також дивіться: Росія атакувала Харків та область: загинула жінка, четверо людей постраждали. ФОТО

РФ атакувала електропоїзд у Харкові
РФ атакувала електропоїзд у Харкові
РФ атакувала електропоїзд у Харкові

Автор: 

обстріл (37572) Харків (5737) Харківська область (3353) Харківський район (1145)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 