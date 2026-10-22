Росіяни атакували пасажирський електропоїзд у Харкові: Спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 жовтня, вдень російські війська вдарили БпЛА по пасажирському електропоїзду у Харкові.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок атаки виникла пожежа у головному вагоні. Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували загоряння.
На щастя, постраждалих немає.
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль