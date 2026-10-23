Російські БпЛА атакували Харків: виникли пожежі, є постраждалі, зокрема діти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні вдень ворог завдав двох ударів реактивними безпілотниками по житловому сектору та цивільній інфраструктурі в Основ’янському районі Харкова.
Про це повідомляє ДСНС Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
- Одне з влучань припало на приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Вибуховою хвилею також пошкоджено три сусідні приватні будинки. Інший безпілотник влучив у дах чотириповерхової будівлі, спричинивши пожежу на площі 1000 кв. м. 13-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес.
- Згодом ворог знову завдав повторних ударів реактивними безпілотниками по Основ'янському району. Унаслідок атаки постраждало троє людей, з них одна дитина, сталося декілька осередків займань.
Зазначається, що на місцях влучань, попри загрозу повторних російських атак, працювали підрозділи ДСНС.
Наслідки атаки
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