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Новини Атака безпілотників на Харків
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Російські БпЛА атакували Харків: виникли пожежі, є постраждалі, зокрема діти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень ворог завдав двох ударів реактивними безпілотниками по житловому сектору та цивільній інфраструктурі в Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

  • Одне з влучань припало на приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Вибуховою хвилею також пошкоджено три сусідні приватні будинки. Інший безпілотник влучив у дах чотириповерхової будівлі, спричинивши пожежу на площі 1000 кв. м. 13-річна дитина зазнала гострої реакції на стрес.
  • Згодом ворог знову завдав повторних ударів реактивними безпілотниками по Основ'янському району. Унаслідок атаки постраждало троє людей, з них одна дитина, сталося декілька осередків займань.

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Зазначається, що на місцях влучань, попри загрозу повторних російських атак, працювали підрозділи ДСНС.

Наслідки атаки

Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків

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Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків
Атака БпЛА на Харків

Автор: 

обстріл (37605) Харків (5738) Харківська область (3363) Харківський район (1149)
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