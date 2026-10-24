Рашисти завдали ракетного удару по Лозовій: загинув чоловік, є поранені. ФОТО

Вдень 24 жовтня ворог завдав ракетного удару по м. Лозова на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними ОВА, влучання було зафіксовано в складську будівлю з подальшим загорянням. Екстрені служби усувають наслідки ворожої атаки.

Є жертви

Як зазначається, внаслідок обстрілу поранень зазнали 26-річний та 43-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували.

На жаль, 45-річний чоловік помер внаслідок важких травм. Медики до останнього боролися за його життя.

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