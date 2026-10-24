Рашисты нанесли ракетный удар по Лозовой: погиб мужчина, есть раненые. ФОТО
Днем 24 октября враг нанес ракетный удар по г. Лозовая в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По данным ОГА, попадание было зафиксировано в складском здании, что привело к возгоранию. Экстренные службы устраняют последствия вражеской атаки.
Есть жертвы
Как отмечается, в результате обстрела ранения получили 26-летний и 43-летний мужчины. Пострадавшие были госпитализированы.
К сожалению, 45-летний мужчина скончался в результате тяжелых травм. Медики до последнего боролись за его жизнь.
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