МОН хоче встановити чіткі правила об’єднання університетів в Україні, - Бутенко

Міністерство освіти і науки України пропонує розробити законопроєкт, який визначатиме чіткі критерії об'єднання університетів. Це має зробити процес реорганізації закладів вищої освіти прозорим і зрозумілим.

Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій 28 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

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За словами міністра, уряд планує продовжувати укрупнення університетів, однак механічне об'єднання закладів без чіткої системи не дає результатів.

"Механічне укрупнення нічого не дає, якщо немає системи", – наголосив Бутенко.

Він пояснив, що законопроєкт має визначити, за яких умов МОН може ухвалювати рішення про об'єднання університетів. Це дозволить закладам заздалегідь розуміти, чи можуть вони потрапити під реорганізацію.

Необхідність законодавчих змін міністр пов'язав із судовими спорами навколо попередніх об'єднань вишів. За його словами, університети неодноразово оскаржували такі рішення, а судова практика виявилася неоднозначною.

Нагадаємо, програма діяльності уряду на 2026–2027 роки передбачає продовження реорганізації мережі закладів вищої освіти. До кінця 2027 року планують об'єднати щонайменше шість університетів.

У 2024 році в Україні провели дев'ять об'єднань закладів вищої освіти.

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