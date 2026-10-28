МОН хочет установить четкие правила объединения университетов в Украине, - Бутенко

Министерство образования и науки Украины предлагает разработать законопроект, который определит четкие критерии объединения университетов. Это должно сделать процесс реорганизации высших учебных заведений прозрачным и понятным.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций 28 октября, передает Цензор.НЕТ.

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По словам министра, правительство планирует продолжать укрупнение университетов, однако механическое объединение учебных заведений без четкой системы не дает результатов.

"Механическое укрупнение ничего не дает, если нет системы", – подчеркнул Бутенко.

Он пояснил, что законопроект должен определить, при каких условиях МОН может принимать решение об объединении университетов. Это позволит вузам заранее понимать, могут ли они попасть под реорганизацию.

Необходимость законодательных изменений министр связал с судебными спорами вокруг предыдущих объединений вузов. По его словам, университеты неоднократно обжаловали такие решения, а судебная практика оказалась неоднозначной.

Напомним, программа деятельности правительства на 2026–2027 годы предусматривает продолжение реорганизации сети высших учебных заведений. До конца 2027 года планируется объединить как минимум шесть университетов.

В 2024 году в Украине провели девять объединений высших учебных заведений.

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