Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Особливістю музею є те, що на його стендах розміщена базова інформація, а основну частину – тексти, відеосюжети, документальні фільми, тематичні фотоальбоми, інтерв’ю з учасниками подій різних років – можна прочитати чи переглянути за допомогою QR-коду на онлайн-ресурсах оперативного командування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".
"Наразі контентна база музею складає більше 50 одиниць, в числі яких документальний фільм про Донецький аеропорт, героями якого є заступник командувача оперативного командування "Північ" генерал-майор Олексій Оцерклевич, полковник Губа, підполковник Євгеній Межевікін та полковник Лисиченко. Є в базі фільм "Рейд" за участю полковника Михайла Драпатого, на той час комбата 2 МБ 72 омбр; фільм "Висота 307,5" про бої на Дебальцевському плацдармі, та інші документальні стрічки про події російсько-української війни. Розміщені на стендах розповіді ілюстровані оригінальними фото, наданими безпосередніми учасниками подій 2014-2017 років, нині офіцерами управління оперативного командування "Північ", а також світлинами з архівів пресслужб підпорядкованих військових частин.
Окрасою і важливим доповненням музею стали унікальні інсталяції, виготовлені військовослужбовцями ремонтного полку старшим сержантом Олександр Буньковим та прапорщиком Андрієм Івасюком. Протягом кількох років вони виготовляють макети військової техніки для музеїв та військових частин, а нині створили дивовижно точні та художньо довершені макети вежі Донецького аеропорту, фронтових бліндажів та блокпостів зони ООС, зобразили шеврон ОК "Північ" за допомогою фрагментів відстріляних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відкрили музей урочистим перерізанням стрічки дійсний командувач оперативного командування "Північ" генерал-майор Валерій Залужний та генерал-лейтенант Вячеслав Назаркін, який очолював командування з лютого 2017 по червень 2018 року.
Матеріали музею, після доопрацювання, доповнення і ретельного уточнення, будуть опубліковані у вигляді ілюстрованого альманаху "Захисники Незалежності: військові частини оперативного командування "Північ" у російсько-українській війні", вихід якої планується приурочити до 30-ї річниці Незалежності України.
Будь ласка, зачекайте...
Бо вони боронять Україну від лютого ворога.
Проталкивают под разными причинами кацапское программное обеспечение , к примеру.
А ВАСАДЗЕ ВООБЩЕ ПРОИЗВОДИТ КАЦАПСКИЕ АВТО И ДЕНЬГИ В РАШУ ОТПРАВЛЯЕТ
Бгг. Как же они правили, ежели земли мокшей под монгольским игом до конца 15 века были?
Куликовская битва ))
А ну ка, ты еще про Колобка расскажи
После 1380 года майшква еще более 100 дань платила.
Ванька типа ососранно грозный встречал татарского намесника де то на холме и вел его лошадь под узцы в свои палаты.
Кацапотварь, тебе историю татарин Кара-мурза по заказу немки написал,Софии Ангаль-Цербст Дармштадской. Так что иди в дыру своего туалета со своими сказочными письменами.
Напиши их на бересте, сверни трубочкой и используй ректально
В РФ как раз в 14 веке началось обьединение княжеств в единое государство.
А их апломб - да срать мі на все хотели - не может не радовать.
Вот только че-то они серут, не снимая штанов
В РФ как раз в 14 веке началось обьединение княжеств в единое государство
Шедевр, просто шедевр.
Предложу своему знакомому психиатру ))
Потрудись обьяснить:
Кто именно преследовал благие цели и почему за обьединение надо битву устраивать?
* Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918-1919. Прага, 1929
* Шандрук П. Українсько-московська війна 1920 в документах. 1933
* Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни. Львів, 1933
* Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 - березень 1918). К.-Львів, 1996
* Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів, 1998
* Чіхрадзе О. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 - грудень 1919 рр.). Львів, 2003.
Война российско-украинская!
.А ведь это далеко не все ..
.И. . ..Алтайсский край -- на 80 месте по плотности населения рф ??? .. .
Спасибо вам за нашу свободу и за Музей тоже!!!
Дай вам Бог здоровья и сатисфакции от русни и нашей временной случайной зебильной, прости Господи, власти.
Слава Украине!
Смерть ворогам!
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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Данные где-то 20-30 летней давности
ГЕНПЛОКУЛОЛ Юга 2016-2019
Кум Порошенка
Порваний гумовий виріб
ШТОПАНИЙ АЛКАШ ЩОСЬ ВИМАГАЄ?
14 год ·
Очам своїм не повірив коли це прочитав. Ця с@ча команда, що злила дві Революції, взагалі йо.....сь?