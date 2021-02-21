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Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Особливістю музею є те, що на його стендах розміщена базова інформація, а основну частину – тексти, відеосюжети, документальні фільми, тематичні фотоальбоми, інтерв’ю з учасниками подій різних років – можна прочитати чи переглянути за допомогою QR-коду на онлайн-ресурсах оперативного командування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".

"Наразі контентна база музею складає більше 50 одиниць, в числі яких документальний фільм про Донецький аеропорт, героями якого є заступник командувача оперативного командування "Північ" генерал-майор Олексій Оцерклевич, полковник Губа, підполковник Євгеній Межевікін та полковник Лисиченко. Є в базі фільм "Рейд" за участю полковника Михайла Драпатого, на той час комбата 2 МБ 72 омбр; фільм "Висота 307,5" про бої на Дебальцевському плацдармі, та інші документальні стрічки про події російсько-української війни. Розміщені на стендах розповіді ілюстровані оригінальними фото, наданими безпосередніми учасниками подій 2014-2017 років, нині офіцерами управління оперативного командування "Північ", а також світлинами з архівів пресслужб підпорядкованих військових частин.

Окрасою і важливим доповненням музею стали унікальні інсталяції, виготовлені військовослужбовцями ремонтного полку старшим сержантом Олександр Буньковим та прапорщиком Андрієм Івасюком. Протягом кількох років вони виготовляють макети військової техніки для музеїв та військових частин, а нині створили дивовижно точні та художньо довершені макети вежі Донецького аеропорту, фронтових бліндажів та блокпостів зони ООС, зобразили шеврон ОК "Північ" за допомогою фрагментів відстріляних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відкрили музей урочистим перерізанням стрічки дійсний командувач оперативного командування "Північ" генерал-майор Валерій Залужний та генерал-лейтенант Вячеслав Назаркін, який очолював командування з лютого 2017 по червень 2018 року.

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Матеріали музею, після доопрацювання, доповнення і ретельного уточнення, будуть опубліковані у вигляді ілюстрованого альманаху "Захисники Незалежності: військові частини оперативного командування "Північ" у російсько-українській війні", вихід якої планується приурочити до 30-ї річниці Незалежності України.

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Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні Північ 02

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Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні Північ 04
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Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні Північ 07

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Топ коментарі
+18
Героям СЛАВА!
Бо вони боронять Україну від лютого ворога.
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21.02.2021 00:53
+7
Надо ещё списки всех предателей, и разных агентов где-то начать печатать С ПОЛНОЙ ИНДЕТИФИКАЦИЕЙ . А то народец этот лезет в депутаты и на гос должности и опять саботирует из нутри движение Украины в ЕС
Проталкивают под разными причинами кацапское программное обеспечение , к примеру.

А ВАСАДЗЕ ВООБЩЕ ПРОИЗВОДИТ КАЦАПСКИЕ АВТО И ДЕНЬГИ В РАШУ ОТПРАВЛЯЕТ
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21.02.2021 00:56
+6
Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север" - Цензор.НЕТ 1305
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21.02.2021 08:39
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Героям СЛАВА!
Бо вони боронять Україну від лютого ворога.
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21.02.2021 00:53 Відповісти
Надо ещё списки всех предателей, и разных агентов где-то начать печатать С ПОЛНОЙ ИНДЕТИФИКАЦИЕЙ . А то народец этот лезет в депутаты и на гос должности и опять саботирует из нутри движение Украины в ЕС
Проталкивают под разными причинами кацапское программное обеспечение , к примеру.

А ВАСАДЗЕ ВООБЩЕ ПРОИЗВОДИТ КАЦАПСКИЕ АВТО И ДЕНЬГИ В РАШУ ОТПРАВЛЯЕТ
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21.02.2021 00:56 Відповісти
прям с 14 века экспонаты ?
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21.02.2021 01:02 Відповісти
В 14 веке кацастана не было, прикинь....
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21.02.2021 01:41 Відповісти
Правили Великие Московские князья... ©
Бгг. Как же они правили, ежели земли мокшей под монгольским игом до конца 15 века были?
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21.02.2021 07:57 Відповісти
Хехехе
Куликовская битва ))
А ну ка, ты еще про Колобка расскажи
После 1380 года майшква еще более 100 дань платила.
Ванька типа ососранно грозный встречал татарского намесника де то на холме и вел его лошадь под узцы в свои палаты.
Кацапотварь, тебе историю татарин Кара-мурза по заказу немки написал,Софии Ангаль-Цербст Дармштадской. Так что иди в дыру своего туалета со своими сказочными письменами.
Напиши их на бересте, сверни трубочкой и используй ректально
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21.02.2021 10:26 Відповісти
забыл добавить 2000 - 2021 князь В.В. Ху...йло
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21.02.2021 07:15 Відповісти
да да! с князем ошибочка или скажем опечатка вышла..на князя он не тянет..душеприказчик В.В. Ху..ло
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21.02.2021 08:52 Відповісти
да нет..ему меня не достать он не только коротыш но и руки из ж..опы выросли
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21.02.2021 09:17 Відповісти
Тыц😂🌷××××
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21.02.2021 09:51 Відповісти
дак и Украины, или вы считаете галицийское княжество своим приемником ?
В РФ как раз в 14 веке началось обьединение княжеств в единое государство.
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21.02.2021 14:10 Відповісти
За что я люблю лахтинских - так єто за их безграничную тупость Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ" - Цензор.НЕТ 2545
А их апломб - да срать мі на все хотели - не может не радовать.
Вот только че-то они серут, не снимая штанов
В РФ как раз в 14 веке началось обьединение княжеств в единое государство

Шедевр, просто шедевр.
Предложу своему знакомому психиатру ))
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21.02.2021 14:26 Відповісти
Вот пример высочайшего дебелизму коцапского
Потрудись обьяснить:
Кто именно преследовал благие цели и почему за обьединение надо битву устраивать?
Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ" - Цензор.НЕТ 6849
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21.02.2021 14:36 Відповісти
Повна версія:

Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ" - Цензор.НЕТ 8749
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21.02.2021 16:35 Відповісти
Знову ця розтиражована і неправильна назва війни... "Російсько-українська" вона для москвинів. Для українців назва війни "українсько-російська", бо у назвах міжнародних двосторонніх воєн, так само як міжнародних двосторонніх відносин, пишуть першою свою країну, а не чужу. Це усталена практика ще з XIX ст. Хоча б історіографію українську за останнє століття підняли, щоб подивитися як правильно називати такі речі:

* Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918-1919. Прага, 1929
* Шандрук П. Українсько-московська війна 1920 в документах. 1933
* Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни. Львів, 1933
* Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 - березень 1918). К.-Львів, 1996
* Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів, 1998
* Чіхрадзе О. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 - грудень 1919 рр.). Львів, 2003.
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21.02.2021 05:47 Відповісти
"музей русско-украинской войны" - хотят доказать что война гражданская!
Война российско-украинская!
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21.02.2021 08:03 Відповісти
Это список подохших террористов-""добровольцев "" лднр в Алтайсском крае ..
.А ведь это далеко не все ..
.И. . ..Алтайсский край -- на 80 месте по плотности населения рф ??? .. .



Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север" - Цензор.НЕТ 6370
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21.02.2021 08:04 Відповісти
Дорогие наши Герои!!!
Спасибо вам за нашу свободу и за Музей тоже!!!
Дай вам Бог здоровья и сатисфакции от русни и нашей временной случайной зебильной, прости Господи, власти.
Слава Украине!
Смерть ворогам!
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21.02.2021 08:20 Відповісти
Интерактивный онлайн-музей русско-украинской войны открыли в оперативном командовании "Север" - Цензор.НЕТ 1305
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21.02.2021 08:39 Відповісти
московиты свои преступления
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.

.
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21.02.2021 08:58 Відповісти
Музей это хорошо , а вот сами ОК и прочие штабы у нас раздуты до полного маразма . Если ГШ и ОК разогнать на хер и оставить за ними только боевое планирование , как в нормальных армиях , то вместо них получиться 4-5 бригад. А то по количеству одних только генералов мы уже переплюнули армию СССР в 45 году ,у которой ЛС миллионами исчислялся , а 250 тыс как у нас. Наших генералов если собрать всех до кучи легко батальон получиться.
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21.02.2021 10:12 Відповісти
О количестве генералов - бред.
Данные где-то 20-30 летней давности
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21.02.2021 14:32 Відповісти
Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ" - Цензор.НЕТ 6671

ГЕНПЛОКУЛОЛ Юга 2016-2019

Кум Порошенка
Порваний гумовий виріб
ШТОПАНИЙ АЛКАШ ЩОСЬ ВИМАГАЄ?
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21.02.2021 11:38 Відповісти
Андрій Міщенко

14 год ·

Очам своїм не повірив коли це прочитав. Ця с@ча команда, що злила дві Революції, взагалі йо.....сь?
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21.02.2021 11:39 Відповісти
 
 