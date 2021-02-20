Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков
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Рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука і його соратників у Кремлі вважають "тривожним".
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС.
За словами Пєскова, в Кремлі стурбовані тим, що в Україні "набирає силу тенденція на політичні реакції".
"Це дуже тривожна інформація. Тривожна вона, тому що ми бачимо: набирає силу реакційна тенденція в Україні ... Як ця реакційна тенденція зміцнюється і починає домінувати на українській політичній арені, неспокійніше стає на лінії зіткнення", - сказав він .
Пєсков зазначив, що в Кремлі стурбовані, чи не планує Україна вирішити питання Донбасу силовими методами.
"Ми бачимо репресивні дії щодо ЗМІ, щодо громадян України, щодо політиків України. Звичайно, це не може не викликати занепокоєння, не може не підігрівати питання, ким обрана ця реакційна лінія, чи не призведе ця лінія до того, що керівництво Україна знову визнає за можливе, наприклад, вирішити проблему південного сходу силовими методами", - заявив спікер Кремля.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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наши долбоебы давно уже должны были кричать, что суд над навальным говорит о росте агрессивности РФ и нагнетает напряженность на линии разделения войск. и возвращать все на прежние позиции - и войска и оружие
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
медведчуки, марченки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
бендеровцев в Украине это только заводит на придушить Мертвечука с кумой !
ці сценарії дуже прості, бо суфлер грінпоца їх раніше озвучив. 1. любим шляхом втягнути США в нові переговори, а жабоїдів прогнати, німці самі вмивають руки. 2. перестати зовсім стріляти, ми в києві до нас не долетить. 3.замінити війська стрільцями авакова, щоб здійснювали поліцейські функції. 4.провести вибори під наглядом військ агресора, які вдягнуться в голубу форму ООН. А якщо не вигорить, 5. викинути білий прапор та вибачитись перед рейхом.все це неохідно провести до виборів росії, щоб царь йшов на вибори з гордо піднятою головою
а так нигде не переврал, переписал до буквы
При этом они утверждают что "не являются участниками конфликта".
Пескову бы на шизуху провериться надо.
українську гниду придушили
чи московську вошу
напевно громодянство подвійне
Це надасть можливість локалізовувати осіб які володіють незаконно зброєю
В ОРДЛО усі володіють зброєю незаконно... сепарам "физкульт привет".