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Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков

Рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука і його соратників у Кремлі вважають "тривожним".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС.

За словами Пєскова, в Кремлі стурбовані тим, що в Україні "набирає силу тенденція на політичні реакції".

"Це дуже тривожна інформація. Тривожна вона, тому що ми бачимо: набирає силу реакційна тенденція в Україні ...  Як ця реакційна тенденція зміцнюється і починає домінувати на українській політичній арені, неспокійніше стає на лінії зіткнення", - сказав він .

Пєсков зазначив, що в Кремлі стурбовані, чи не планує Україна вирішити питання Донбасу силовими методами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Санкції проти мене і моєї сім'ї - незаконні. Зеленський вдарив по найдорожчому, але я не втечу", - Медведчук

"Ми бачимо репресивні дії щодо ЗМІ, щодо громадян України, щодо політиків України. Звичайно, це не може не викликати занепокоєння, не може не підігрівати питання, ким обрана ця реакційна лінія, чи не призведе ця лінія до того, що керівництво Україна знову визнає за можливе, наприклад, вирішити проблему південного сходу силовими методами", - заявив спікер Кремля.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їх оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
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Топ коментарі
+79
Песков о санкциях против Медведчука: Очень тревожная информация. Обеспокоены, не планирует ли Украина решать вопрос Донбасса силовыми методами - Цензор.НЕТ 7217
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20.02.2021 15:02
+66
Донбас Український, і наша справа, що з ним робити . Головне вас ублюдків звідтіля вибити.
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20.02.2021 15:05
+63
Ну тебе штирить ,не по-дєцкі !!!)))
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20.02.2021 15:10
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Нагадуємо,що сьогодні розпочались Дні Ганьби Росії і її армії. Кожен вирішує сам,як започаткувати цю Традицію з найбільшефективним та всемасштабним видовищним рівнем. Щасти Вам, друзі України !
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20.02.2021 18:40 Відповісти
это повод, для официального возвращения на предовую тяжелого вооружения ордло.
наши долбоебы давно уже должны были кричать, что суд над навальным говорит о росте агрессивности РФ и нагнетает напряженность на линии разделения войск. и возвращать все на прежние позиции - и войска и оружие
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20.02.2021 18:40 Відповісти
На этой фотке у пиписькина такое выражение морды лица, будь-то его чеченцы опять посадили на бутылку и заставили кукарекать : Чечня - это круто. Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1859 Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1859 Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1859
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20.02.2021 18:40 Відповісти
Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2930
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21.02.2021 07:37 Відповісти
Прежде чем решать проблемы на востоке страны и в Крыму, по сути с рФерией, Украине нужно решить ( полностью) проблему внутри страны. Покончить с рашен пятой колонной и убрать влияние крупного бизнеса ( олигархов) на политику как внутреннюю так и внешнюю. Пока этого сделано не будет никакого другого вопроса решить не удастся.
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20.02.2021 18:44 Відповісти
Пошли угрозы.
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20.02.2021 18:52 Відповісти
Наступним кроком набере в рот гівна і вдавати серйозну стурбованість
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21.02.2021 12:00 Відповісти
Xutin Puylo !
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20.02.2021 19:00 Відповісти
Нет, не правильно. Нужно назвать вещи своими именами. путин - *****. Так правильно
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21.02.2021 00:18 Відповісти
Если произойдет эскалация на Донбассе, то Украинская Армия должна идти в контратаку и освободить Донбасс!!!
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20.02.2021 19:04 Відповісти
Перекрыть государственную границу.
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20.02.2021 20:53 Відповісти
Терораша не змусила себе довго чекати... й підтвердили причасність ворга України медвечука до окупанта.
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20.02.2021 19:40 Відповісти
Шоб вы все здохли кремлевские твари Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1145
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20.02.2021 19:42 Відповісти
даже не удивлён ... вся операция по захвату Крима и начало войны - не за срусскагавнарящий народ даунбасца ... а прямое военное давление на Украину , политичесское , финансовое информатичесское .... кацапы же не могут "привлечь" страны пост софка - финансами , уровнем жизни , технологиями , развитием и демократией к примеру ... кацапня способна навязать только гамно , кровь разруха , пытки и тотальная ложь.
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20.02.2021 19:51 Відповісти
100%!! ми можемо в цьому переконатися: східни Карелія, Ангола, Сомалі, півн. Корея, Куба, Афганістан, В`єтнам...півд. Осетія, Придністров`я, Абхазія, Донбас...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2021 20:20 Відповісти
Кто бы сомневался
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20.02.2021 20:13 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір піськови, путіни, кремлівські злодії.... і його адепти
медведчуки, марченки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2021 20:17 Відповісти
Шахтіори з автоматами з воєнторгів підуть у наступ за... медведчука? Як це взагалі пов'язано Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8678
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20.02.2021 20:24 Відповісти
Вашего обидели? Угрожать будешь своей Навке.
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20.02.2021 20:46 Відповісти
Не переймайся-в Еміратах уже фсьо "порішали"..
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20.02.2021 20:50 Відповісти
А чего они тревожатся? Их же там нет.
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20.02.2021 21:08 Відповісти
Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8859
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20.02.2021 21:19 Відповісти
Что то критика мягковата) Уже и пукнуть то ничего дельного не могут) Ожидаем продолжения второго акта)
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20.02.2021 21:20 Відповісти
ІДІТЬ У СРАКУ ! (хриплим голосом до росссії)
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20.02.2021 21:35 Відповісти
Кантора ни разу не палится.
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20.02.2021 21:44 Відповісти
Песков, побольше таких откровений !

бендеровцев в Украине это только заводит на придушить Мертвечука с кумой ! Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4923
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20.02.2021 22:01 Відповісти
Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4629
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20.02.2021 22:15 Відповісти
Теперь и бомжам ,понятно , кто стоит за Медведчуком ..👺
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20.02.2021 22:19 Відповісти
шо, серьезно? мертвечук - гражданин Украины? живет он может и в Украине, но гражданином Украины никогда не был и не есть
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20.02.2021 23:39 Відповісти
Откуда песков об этом знает? ведь ихтамнет !
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21.02.2021 00:45 Відповісти
Підозрює
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21.02.2021 12:02 Відповісти
И чем скорее тем лучше. Иллюзии мира( "мирного отстрела" наших ВСУ снайперами ордынцев) станут видны не вооруженным глазом и наконец войска начнут ТАК отвечать что бы с той стороны и НЕ хотели и НЕ могли стрелять. Надо так отвечать что бы **** боялись подумать стрелять. Тогда все прекратится. Только новейшее вооружение и ОБУЧЕНИЕ даст такой результат. А ещё канонада для колаборантов,что бы они проявили "заинтересованность" к "своим",может выйдут опротестовать,им бошку отобьют и "просветлеет" там от ваты. За каждого раненного украинского солдата десять двухсотый оттуда. Тогда,господин президент,очень быстро наступит мир. Либо стрелки поумнеют либо" переведутся". И Вы выполните свое обещание. НЕ просите ИЩИТЕ аргументы!
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21.02.2021 01:32 Відповісти
Хотелось бы хотя бы чуть-чуть укрепить экономику, чтоб для начала остановить падение ВВП. О росте и не мечтаю, тут хотя бы ноль падения достичь.
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21.02.2021 02:49 Відповісти
у грінпоца вже появилось аж пять сценаріїв. це вони на радбезі обговорили з кремлівським курсантом і індійським раджею. які ці сценарії, не видають, бо з відведенням опозорились.
ці сценарії дуже прості, бо суфлер грінпоца їх раніше озвучив. 1. любим шляхом втягнути США в нові переговори, а жабоїдів прогнати, німці самі вмивають руки. 2. перестати зовсім стріляти, ми в києві до нас не долетить. 3.замінити війська стрільцями авакова, щоб здійснювали поліцейські функції. 4.провести вибори під наглядом військ агресора, які вдягнуться в голубу форму ООН. А якщо не вигорить, 5. викинути білий прапор та вибачитись перед рейхом.все це неохідно провести до виборів росії, щоб царь йшов на вибори з гордо піднятою головою
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21.02.2021 03:15 Відповісти
під яким наглядом агресора, які жабоїди, яка голуба форма, які вибори росії, що ти взагалі верзеш))
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21.02.2021 04:49 Відповісти
норм он все сказал, просто это старые методички
а так нигде не переврал, переписал до буквы
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21.02.2021 09:51 Відповісти
Это саморазоблачение Панове...Право Мавзолейные БАРАНЫ Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3740 Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3740
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21.02.2021 04:03 Відповісти
Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 731
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21.02.2021 06:42 Відповісти
ЕРШИК !? А МНЕ УНИТАЗ НЕОБХОДИМО ЭКСКАЛИРОВАТЬ !)
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21.02.2021 07:47 Відповісти
Не суй свою рижу, паскудну пику в чужий город!
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21.02.2021 08:23 Відповісти
ОТ ДОНБАССА ДО МОСКВЫ МЫ НАУЧИМ КАК ВЕСТИ !)
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21.02.2021 08:31 Відповісти
НЕОБХОДИМО НАЙТИ ДОЧКУ ПЕСКОВА !)
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21.02.2021 08:32 Відповісти
Це чмо вважаеє вже що то їх теріторії )) В країні треба придушити прокрімлівських шльондр, он як останнім часом язики в дупу на шоу повтягували.
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21.02.2021 09:02 Відповісти
Это кремлевское шмыгло так угрожает?!
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21.02.2021 10:03 Відповісти
"Санкции против Медведчука могут привести к эскалации на Донбассе, - Песков" - если Медведчук куда-то исчезнет, то и санкции не нужны и эскалации на Донбассе не будет.
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21.02.2021 10:36 Відповісти
Короче: "не трогайте наших агентов, иначе начнём вас бомбить масштабно".
При этом они утверждают что "не являются участниками конфликта".
Пескову бы на шизуху провериться надо.
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21.02.2021 11:40 Відповісти
курка розкудахталась
українську гниду придушили
чи московську вошу
напевно громодянство подвійне
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21.02.2021 11:47 Відповісти
Гопота обеспокоена - наших бьют, ща подписка будет в натуре !
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21.02.2021 11:49 Відповісти
А маскалі не стурбовані, що у піськова і інших маєтки по всьому світу?
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21.02.2021 11:53 Відповісти
Этот Ёршик нас пугает што-ли ? Эсколация лучше чем односторонние перемирия, гогда мы теряем людей, территорию, и престиж.
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21.02.2021 12:35 Відповісти
Песков!!Занимайся ка ты лучше вылизыванием жопы путину , а не политикой!!
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21.02.2021 14:37 Відповісти
Якби Зеля посадив Медведчука, то можна було б його поменять на Пескова. Ну а Пескова розп'ять на першому стовпі, ну так як ми завжди це робимо)))
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21.02.2021 16:18 Відповісти
Зараз як ніколи необхідно прийняти закон про зброю...
Це надасть можливість локалізовувати осіб які володіють незаконно зброєю
В ОРДЛО усі володіють зброєю незаконно... сепарам "физкульт привет".
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21.02.2021 17:40 Відповісти
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