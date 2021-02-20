Санкции против Медведчука могут привести к эскалации на Донбассе, - Песков

Решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и его соратников в Кремле считают "тревожным".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле обеспокоены тем, что в Украине "набирает силу тенденция на политические реакции".

"Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию в Украине... По мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения", - сказал он.

Песков отметил, что в Кремле обеспокоены, не планирует ли Украина решить вопрос Донбасса силовыми методами.

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"Мы видим репрессивные действия в отношении СМИ, в отношении граждан Украины, в отношении политиков Украины. Конечно, это не может не вызывать беспокойство, не может не подогревать вопрос, кем выбрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что руководство Украины снова сочтет возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами", - заявил спикер Кремля.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.