РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13188 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
46 044 259
Медведчук (1755) Песков (1739) санкции (10624) Донбасс (26945)

Санкции против Медведчука могут привести к эскалации на Донбассе, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Санкции против Медведчука могут привести к эскалации на Донбассе, - Песков

Решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и его соратников в Кремле считают "тревожным".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле обеспокоены тем, что в Украине "набирает силу тенденция на политические реакции".

"Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию в Украине... По мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения", - сказал он.

Песков отметил, что в Кремле обеспокоены, не планирует ли Украина решить вопрос Донбасса силовыми методами.

Читайте также: Украина - недружественное государство для РФ, она "превратилась в проект западных стран", - Кремль

"Мы видим репрессивные действия в отношении СМИ, в отношении граждан Украины, в отношении политиков Украины. Конечно, это не может не вызывать беспокойство, не может не подогревать вопрос, кем выбрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что руководство Украины снова сочтет возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами", - заявил спикер Кремля.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+79
Песков о санкциях против Медведчука: Очень тревожная информация. Обеспокоены, не планирует ли Украина решать вопрос Донбасса силовыми методами - Цензор.НЕТ 7217
показать весь комментарий
20.02.2021 15:02
+66
Донбас Український, і наша справа, що з ним робити . Головне вас ублюдків звідтіля вибити.
показать весь комментарий
20.02.2021 15:05
+63
Ну тебе штирить ,не по-дєцкі !!!)))
показать весь комментарий
20.02.2021 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Нагадуємо,що сьогодні розпочались Дні Ганьби Росії і її армії. Кожен вирішує сам,як започаткувати цю Традицію з найбільшефективним та всемасштабним видовищним рівнем. Щасти Вам, друзі України !
показать весь комментарий
20.02.2021 18:40 Ответить
это повод, для официального возвращения на предовую тяжелого вооружения ордло.
наши долбоебы давно уже должны были кричать, что суд над навальным говорит о росте агрессивности РФ и нагнетает напряженность на линии разделения войск. и возвращать все на прежние позиции - и войска и оружие
показать весь комментарий
20.02.2021 18:40 Ответить
На этой фотке у пиписькина такое выражение морды лица, будь-то его чеченцы опять посадили на бутылку и заставили кукарекать : Чечня - это круто. Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1859 Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1859 Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1859
показать весь комментарий
20.02.2021 18:40 Ответить
Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2930
показать весь комментарий
21.02.2021 07:37 Ответить
Прежде чем решать проблемы на востоке страны и в Крыму, по сути с рФерией, Украине нужно решить ( полностью) проблему внутри страны. Покончить с рашен пятой колонной и убрать влияние крупного бизнеса ( олигархов) на политику как внутреннюю так и внешнюю. Пока этого сделано не будет никакого другого вопроса решить не удастся.
показать весь комментарий
20.02.2021 18:44 Ответить
Пошли угрозы.
показать весь комментарий
20.02.2021 18:52 Ответить
Наступним кроком набере в рот гівна і вдавати серйозну стурбованість
показать весь комментарий
21.02.2021 12:00 Ответить
Xutin Puylo !
показать весь комментарий
20.02.2021 19:00 Ответить
Нет, не правильно. Нужно назвать вещи своими именами. путин - *****. Так правильно
показать весь комментарий
21.02.2021 00:18 Ответить
Если произойдет эскалация на Донбассе, то Украинская Армия должна идти в контратаку и освободить Донбасс!!!
показать весь комментарий
20.02.2021 19:04 Ответить
Перекрыть государственную границу.
показать весь комментарий
20.02.2021 20:53 Ответить
Терораша не змусила себе довго чекати... й підтвердили причасність ворга України медвечука до окупанта.
показать весь комментарий
20.02.2021 19:40 Ответить
Шоб вы все здохли кремлевские твари Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1145
показать весь комментарий
20.02.2021 19:42 Ответить
даже не удивлён ... вся операция по захвату Крима и начало войны - не за срусскагавнарящий народ даунбасца ... а прямое военное давление на Украину , политичесское , финансовое информатичесское .... кацапы же не могут "привлечь" страны пост софка - финансами , уровнем жизни , технологиями , развитием и демократией к примеру ... кацапня способна навязать только гамно , кровь разруха , пытки и тотальная ложь.
показать весь комментарий
20.02.2021 19:51 Ответить
100%!! ми можемо в цьому переконатися: східни Карелія, Ангола, Сомалі, півн. Корея, Куба, Афганістан, В`єтнам...півд. Осетія, Придністров`я, Абхазія, Донбас...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
20.02.2021 20:20 Ответить
Кто бы сомневался
показать весь комментарий
20.02.2021 20:13 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір піськови, путіни, кремлівські злодії.... і його адепти
медведчуки, марченки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
20.02.2021 20:17 Ответить
Шахтіори з автоматами з воєнторгів підуть у наступ за... медведчука? Як це взагалі пов'язано Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8678
показать весь комментарий
20.02.2021 20:24 Ответить
Вашего обидели? Угрожать будешь своей Навке.
показать весь комментарий
20.02.2021 20:46 Ответить
Не переймайся-в Еміратах уже фсьо "порішали"..
показать весь комментарий
20.02.2021 20:50 Ответить
А чего они тревожатся? Их же там нет.
показать весь комментарий
20.02.2021 21:08 Ответить
Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8859
показать весь комментарий
20.02.2021 21:19 Ответить
Что то критика мягковата) Уже и пукнуть то ничего дельного не могут) Ожидаем продолжения второго акта)
показать весь комментарий
20.02.2021 21:20 Ответить
ІДІТЬ У СРАКУ ! (хриплим голосом до росссії)
показать весь комментарий
20.02.2021 21:35 Ответить
Кантора ни разу не палится.
показать весь комментарий
20.02.2021 21:44 Ответить
Песков, побольше таких откровений !

бендеровцев в Украине это только заводит на придушить Мертвечука с кумой ! Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4923
показать весь комментарий
20.02.2021 22:01 Ответить
Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4629
показать весь комментарий
20.02.2021 22:15 Ответить
Теперь и бомжам ,понятно , кто стоит за Медведчуком ..👺
показать весь комментарий
20.02.2021 22:19 Ответить
шо, серьезно? мертвечук - гражданин Украины? живет он может и в Украине, но гражданином Украины никогда не был и не есть
показать весь комментарий
20.02.2021 23:39 Ответить
Откуда песков об этом знает? ведь ихтамнет !
показать весь комментарий
21.02.2021 00:45 Ответить
Підозрює
показать весь комментарий
21.02.2021 12:02 Ответить
И чем скорее тем лучше. Иллюзии мира( "мирного отстрела" наших ВСУ снайперами ордынцев) станут видны не вооруженным глазом и наконец войска начнут ТАК отвечать что бы с той стороны и НЕ хотели и НЕ могли стрелять. Надо так отвечать что бы **** боялись подумать стрелять. Тогда все прекратится. Только новейшее вооружение и ОБУЧЕНИЕ даст такой результат. А ещё канонада для колаборантов,что бы они проявили "заинтересованность" к "своим",может выйдут опротестовать,им бошку отобьют и "просветлеет" там от ваты. За каждого раненного украинского солдата десять двухсотый оттуда. Тогда,господин президент,очень быстро наступит мир. Либо стрелки поумнеют либо" переведутся". И Вы выполните свое обещание. НЕ просите ИЩИТЕ аргументы!
показать весь комментарий
21.02.2021 01:32 Ответить
Хотелось бы хотя бы чуть-чуть укрепить экономику, чтоб для начала остановить падение ВВП. О росте и не мечтаю, тут хотя бы ноль падения достичь.
показать весь комментарий
21.02.2021 02:49 Ответить
у грінпоца вже появилось аж пять сценаріїв. це вони на радбезі обговорили з кремлівським курсантом і індійським раджею. які ці сценарії, не видають, бо з відведенням опозорились.
ці сценарії дуже прості, бо суфлер грінпоца їх раніше озвучив. 1. любим шляхом втягнути США в нові переговори, а жабоїдів прогнати, німці самі вмивають руки. 2. перестати зовсім стріляти, ми в києві до нас не долетить. 3.замінити війська стрільцями авакова, щоб здійснювали поліцейські функції. 4.провести вибори під наглядом військ агресора, які вдягнуться в голубу форму ООН. А якщо не вигорить, 5. викинути білий прапор та вибачитись перед рейхом.все це неохідно провести до виборів росії, щоб царь йшов на вибори з гордо піднятою головою
показать весь комментарий
21.02.2021 03:15 Ответить
під яким наглядом агресора, які жабоїди, яка голуба форма, які вибори росії, що ти взагалі верзеш))
показать весь комментарий
21.02.2021 04:49 Ответить
норм он все сказал, просто это старые методички
а так нигде не переврал, переписал до буквы
показать весь комментарий
21.02.2021 09:51 Ответить
Это саморазоблачение Панове...Право Мавзолейные БАРАНЫ Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3740 Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3740
показать весь комментарий
21.02.2021 04:03 Ответить
Санкції проти Медведчука можуть призвести до ескалації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 731
показать весь комментарий
21.02.2021 06:42 Ответить
ЕРШИК !? А МНЕ УНИТАЗ НЕОБХОДИМО ЭКСКАЛИРОВАТЬ !)
показать весь комментарий
21.02.2021 07:47 Ответить
Не суй свою рижу, паскудну пику в чужий город!
показать весь комментарий
21.02.2021 08:23 Ответить
ОТ ДОНБАССА ДО МОСКВЫ МЫ НАУЧИМ КАК ВЕСТИ !)
показать весь комментарий
21.02.2021 08:31 Ответить
НЕОБХОДИМО НАЙТИ ДОЧКУ ПЕСКОВА !)
показать весь комментарий
21.02.2021 08:32 Ответить
Це чмо вважаеє вже що то їх теріторії )) В країні треба придушити прокрімлівських шльондр, он як останнім часом язики в дупу на шоу повтягували.
показать весь комментарий
21.02.2021 09:02 Ответить
Это кремлевское шмыгло так угрожает?!
показать весь комментарий
21.02.2021 10:03 Ответить
"Санкции против Медведчука могут привести к эскалации на Донбассе, - Песков" - если Медведчук куда-то исчезнет, то и санкции не нужны и эскалации на Донбассе не будет.
показать весь комментарий
21.02.2021 10:36 Ответить
Короче: "не трогайте наших агентов, иначе начнём вас бомбить масштабно".
При этом они утверждают что "не являются участниками конфликта".
Пескову бы на шизуху провериться надо.
показать весь комментарий
21.02.2021 11:40 Ответить
курка розкудахталась
українську гниду придушили
чи московську вошу
напевно громодянство подвійне
показать весь комментарий
21.02.2021 11:47 Ответить
Гопота обеспокоена - наших бьют, ща подписка будет в натуре !
показать весь комментарий
21.02.2021 11:49 Ответить
А маскалі не стурбовані, що у піськова і інших маєтки по всьому світу?
показать весь комментарий
21.02.2021 11:53 Ответить
Этот Ёршик нас пугает што-ли ? Эсколация лучше чем односторонние перемирия, гогда мы теряем людей, территорию, и престиж.
показать весь комментарий
21.02.2021 12:35 Ответить
Песков!!Занимайся ка ты лучше вылизыванием жопы путину , а не политикой!!
показать весь комментарий
21.02.2021 14:37 Ответить
Якби Зеля посадив Медведчука, то можна було б його поменять на Пескова. Ну а Пескова розп'ять на першому стовпі, ну так як ми завжди це робимо)))
показать весь комментарий
21.02.2021 16:18 Ответить
Зараз як ніколи необхідно прийняти закон про зброю...
Це надасть можливість локалізовувати осіб які володіють незаконно зброєю
В ОРДЛО усі володіють зброєю незаконно... сепарам "физкульт привет".
показать весь комментарий
21.02.2021 17:40 Ответить
Страница 3 из 3
 
 