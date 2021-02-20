Санкции против Медведчука могут привести к эскалации на Донбассе, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и его соратников в Кремле считают "тревожным".
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.
По словам Пескова, в Кремле обеспокоены тем, что в Украине "набирает силу тенденция на политические реакции".
"Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию в Украине... По мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения", - сказал он.
Песков отметил, что в Кремле обеспокоены, не планирует ли Украина решить вопрос Донбасса силовыми методами.
"Мы видим репрессивные действия в отношении СМИ, в отношении граждан Украины, в отношении политиков Украины. Конечно, это не может не вызывать беспокойство, не может не подогревать вопрос, кем выбрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что руководство Украины снова сочтет возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами", - заявил спикер Кремля.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
Пожалуйста, подождите...
наши долбоебы давно уже должны были кричать, что суд над навальным говорит о росте агрессивности РФ и нагнетает напряженность на линии разделения войск. и возвращать все на прежние позиции - и войска и оружие
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
медведчуки, марченки, шарії, труханови, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
бендеровцев в Украине это только заводит на придушить Мертвечука с кумой !
ці сценарії дуже прості, бо суфлер грінпоца їх раніше озвучив. 1. любим шляхом втягнути США в нові переговори, а жабоїдів прогнати, німці самі вмивають руки. 2. перестати зовсім стріляти, ми в києві до нас не долетить. 3.замінити війська стрільцями авакова, щоб здійснювали поліцейські функції. 4.провести вибори під наглядом військ агресора, які вдягнуться в голубу форму ООН. А якщо не вигорить, 5. викинути білий прапор та вибачитись перед рейхом.все це неохідно провести до виборів росії, щоб царь йшов на вибори з гордо піднятою головою
а так нигде не переврал, переписал до буквы
При этом они утверждают что "не являются участниками конфликта".
Пескову бы на шизуху провериться надо.
українську гниду придушили
чи московську вошу
напевно громодянство подвійне
Це надасть можливість локалізовувати осіб які володіють незаконно зброєю
В ОРДЛО усі володіють зброєю незаконно... сепарам "физкульт привет".