"Санкции против меня и моей семьи - незаконны. Зеленский ударил по самому дорогому, но я не сбегу", - Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает введенные в отношении него и его супруги Оксаны Марченко санкции незаконными.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Медведчука обнародовала пресс-служба ОПЗЖ.

"Украинская власть во главе с президентом Зеленским показала свое истинное лицо. После беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти", - возмущается он.

"Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", - уверяет он.

При этом действия нынешней власти подсанкционный Медведчук называет "торжеством" беспредела, анархии и беззакония.

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"Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? ...Они действительно думают, что я предам свои принципы... испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена", - подчеркивает политик.

Кроме этого кум Путина утверждает, что у власти якобы нет доказательств в отношении него.

"Они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином", - уверяет Медведчук.

Кроме этого он также пригрозил судом представителям украинской власти.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.