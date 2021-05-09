На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон. ФОТО+ВІДЕО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
9 травня у багатьох містах Росії відбулися військові паради, головний з яких - на Красній площі в Москві. На ньому були присутні президент Росії Володимир Путін і зарубіжний гість - президент Таджикистану Емомалі Рахмон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радіо Свобода".
Путін у своєму виступі до Дня перемоги не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції, а радянських громадян назвав словами "наш народ".
"Ми завжди будемо пам'ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, що визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був сам".
Президент РФ також заявив, що "немає прощення тим, хто знову будує агресивні плани", і згадав якісь "збіговиська недобитих карателів". Однак конкретики в цих тезах не було, тому не ясно, які країни він мав на увазі і про яких "карателів" говорив.
Відео прибуття Путіна на парад у супроводі Рахмона опублікував у Twitter канал "Дождь".
Владимир Путин вместе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном прибыли на Парад Победы на Красной площади pic.twitter.com/9A0pMTbiYG— Дождь (@tvrain) May 9, 2021
Будь ласка, зачекайте...
и кацапы холопы Глиста,Окурока,Крыси и слуги Сатаны!
и качестве кого? Братский договор Молотов-Риббентроп был заключен на 10 лет...,с правом пролонгации еще на 50 лет...А шош случилорсь,братаны не поделили Румынскую нефть,единственный источник горючки для Германии в те годы...
А простые люди тихо поминают.
https://www.youtube.com/watch?v=HSNiPa4Q7vY