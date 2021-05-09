На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон. ФОТО+ВІДЕО

9 травня у багатьох містах Росії відбулися військові паради, головний з яких - на Красній площі в Москві. На ньому були присутні президент Росії Володимир Путін і зарубіжний гість - президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Путін у своєму виступі до Дня перемоги не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції, а радянських громадян назвав словами "наш народ".

"Ми завжди будемо пам'ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, що визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був сам".

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Президент РФ також заявив, що "немає прощення тим, хто знову будує агресивні плани", і згадав якісь "збіговиська недобитих карателів". Однак конкретики в цих тезах не було, тому не ясно, які країни він мав на увазі і про яких "карателів" говорив.

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Відео прибуття Путіна на парад у супроводі Рахмона опублікував у Twitter канал "Дождь".