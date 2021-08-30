Представлено машину на заміну УАЗ в армії. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" представило свій варіант машини для армії, яка здатна замінити УАЗи.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.
Дослідний зразок у межах дослідно-конструкторської роботи, шифр "Сайгак" - це командно-штабна машина підвищеної прохідності на базі Toyota Hilux. За три місяці компанії вдалося реалізувати технічне рішення, яке повністю відповідає технічним завданням Міністерства оборони.
"Згідно з умовами конкурсу, дослідний зразок має бути представлений до 1 вересня 2021 року. Завдяки професіоналізму та 100-відсотковій віддачі команди, ми змогли вкластися в надзвичайно стислі терміни і презентувати машину, готову до державних випробувань", - розповів Бельбас.
Дослідний зразок "Сайгака" розроблено спільно із чеською компанією Glomex, яка, зокрема, поставляє аналогічні машини Збройним силам Польщі та Чехії.
За словами Бельбаса, компанія проаналізувала існуючий досвід і вибрала рішення, успішно реалізоване в Східній Європі. Єдина відмінність полягає в тому, що в країнах НАТО, зокрема Польщі, Чехії, Словаччині, до командно-штабної машини вимоги трохи нижчі, ніж в Україні. Зрозуміло, це вплине на підсумкову вартість авто.
Інвестиції в проєкт - конструкторські роботи, створення дослідного зразка, доробка елементів конструкції – становлять приблизно 100 тисяч доларів:
"Вимоги, які виставило Міноборони до дорожнього просвіту, відповідають лише дорогим позашляховикам типу Range Rover, Toyota 79, Ford F-150. Ми ж виходимо на конкурс з рішенням, яке повністю відповідає всім технічним вимогам замовників країн НАТО регіону Східної Європи. У зв'язку з цим сподіваємося, що наш замовник буде уніфікувати військову техніку і озброєння і послідовно підходити до переходу на стандарти НАТО", - зазначив Владислав Бельбас.
У компанії стверджують, що "Сайгак" від "Української бронетехніки" традиційно буде значно привабливішим за вартістю, ніж у конкурентів.
Станом на 30 серпня "Українська бронетехніка" - єдине підприємство, що представило свої результати ДКР під шифром "Сайгак".
Нагадаємо, що в конкурсі на розробку нового позашляховика для української армії також беруть участь "Відіюнікомерс", "Протектінжиюрінг", "Синергія" та "Укравтобуспром".
Фото: Наталія Шаромова
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Land Rover Range Rover SV легендарен, тут речь идет о сочетании роскоши, производительности и способности преодолевать скалы. Range Rover - один из лучших, когда дело доходит до подъема, преодоления и / или объезда любого препятствия. Он также чертовски быстр на асфальтированных дорогах, если оснащен опциональным 557-сильным двигателем V8 с наддувом. Этот двигатель придает Range Rover такой уровень скорости, который не соответствует его большим размерам и большой снаряженной массе.
Салон Range Rover SVAutobiography наполнен натуральной кожей, массажными передними и задними сиденьями и даже встроенным холодильником. Доступна версия с длинной колесной базой, обеспечивающая максимальное пространство для ног сзади, хотя нам было бы трудно отказаться от водительского места в этом роскошном автомобиле.т-
https://autonews.autoua.net/novosti/26060-v-ukrainu-nachali-zavozit-*************-kotorye-ispolzuet-armiya-knr.html
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=49444
От що означає творчий та нетрадиційний підхід французів, які замість ******** техніки поставили 400 мілітаризованих Тойот.
11 серпня 2021 року AŠK (Збройні сили Чехії) отримала перші єкземпляри нової Toyota Hilux. Всього закуплено 1200 авто на суму 38 млн. Євро.
Окрім вищезазначених авто, в умові AŠK значиться закуп сервісних пакетів, обслуговування вищезазначених авто, запчастини і підготовка техперсоналу.
Це для розуміння порядку цін.
А тепер, про авто на світлинах - Toyota Hilux Arctic Truck, розроблено польським відділом компанії Arctic Trucks. Модель дійсно відрізняється від авто, що замовили Чехи. Основні відмінності це:
оснащення 17" легкосплавними дисками Arctic Trucks (на світлинах саме вони) та шинами для бездоріжжя AT 315/70 R17. Підвіска піднята приблизно на 40 мм, колісні арки були збільшені та відповідно обрізані. Додаткові бічні розширення також були адаптовані до шин більшого розміру. Також були змінені бампер та крила.
У результаті, дорожній просвіт збільшився на 25%. Кут наближення збільшився до 28 °, а кут виходу - до 32 °. Незважаючи на більші колеса та збільшений дорожній просвіт, радіус повороту залишився близьким до заводського.
По відмінностям: немає рефлекторів LED LAZER Triple-R 750 Elite на решітці радіатора. Нестандартна забудова багажника - в оригіналі це алюмінієва конструкція покрита ЛФМ Raptor з можливістю доступу до багажного відділення з обох бортів. Додатково встановлено сноркель TJM. Відсутність бокових підніжок STEELER.
Цена одной тачки прим. 35000 долл.
Я вообще не понимаю, чего все так перевозбудились на этом авто вопросе, автомобильная тема близка сермяжному сердцу пролетария?
В это-же время позавчера Укравтодор берёт под гос.гарантии 360 МИЛЛИОНОВ долларов - попилить на строительстве дорог. Это ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ таких машин можно купить!!!
Ну да. Это-же ДРУГОЕ ))
Для кого разрабатывались Козак, Дозор, Спартан и все остальное прочее?????
Какая тойота?...лучше хамви взять без дополнительного распила на местах! Но тогда давайте все возьмем за кордоном и сдохнем с голоду!
очередной карманный шараж-монтаж получает лицензию на модернизацию гражданского метталолома!
какой дебилизм...тьху
Козак, Дозор, Спартан боевые машины для личного состава ВСУ.
ну так уаз не КШМ, а обычная сраковозка!
это все фуфло - при любом кипише эти машины побросают и перелезут в броню или канаву!
А для войны нужно массовое производство недорогих вездеходов.
https://ru.motor1.com/news/392207/uznajte-kak-armejskoe-proshloe-opustilo-tsenu-gelika-v-6-raz/
Уже все вирішено.
https://biz.nv.ua/ukr/markets/v-odesi-dlya-potreb-zsu-pochnut-viroblyati-legendarniy-armiyskiy-dzhip-foto-novini-ukrajini-50176933.html
Лучше бы взяли современный вариант виллис-форд ...надежная и простая...меньше вероятности что угандонят
Якась єрунда...
А я думав що це Українська автівка буде -
А вони на Toyota Hilux хочуть грошей намити.
Гарно японцям дупу лижуть - мабуть японці підкинули Зе владі гарних грошенят.