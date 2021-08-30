Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії. ВІДЕО+ФОТО

Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" представило свій варіант машини для армії, яка здатна замінити УАЗи.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

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Дослідний зразок у межах дослідно-конструкторської роботи, шифр "Сайгак" - це командно-штабна машина підвищеної прохідності на базі Toyota Hilux. За три місяці компанії вдалося реалізувати технічне рішення, яке повністю відповідає технічним завданням Міністерства оборони.

"Згідно з умовами конкурсу, дослідний зразок має бути представлений до 1 вересня 2021 року. Завдяки професіоналізму та 100-відсотковій віддачі команди, ми змогли вкластися в надзвичайно стислі терміни і презентувати машину, готову до державних випробувань", - розповів Бельбас.

Дослідний зразок "Сайгака" розроблено спільно із чеською компанією Glomex, яка, зокрема, поставляє аналогічні машини Збройним силам Польщі та Чехії.

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За словами Бельбаса, компанія проаналізувала існуючий досвід і вибрала рішення, успішно реалізоване в Східній Європі. Єдина відмінність полягає в тому, що в країнах НАТО, зокрема Польщі, Чехії, Словаччині, до командно-штабної машини вимоги трохи нижчі, ніж в Україні. Зрозуміло, це вплине на підсумкову вартість авто.

Інвестиції в проєкт - конструкторські роботи, створення дослідного зразка, доробка елементів конструкції – становлять приблизно 100 тисяч доларів:

"Вимоги, які виставило Міноборони до дорожнього просвіту, відповідають лише дорогим позашляховикам типу Range Rover, Toyota 79, Ford F-150. Ми ж виходимо на конкурс з рішенням, яке повністю відповідає всім технічним вимогам замовників країн НАТО регіону Східної Європи. У зв'язку з цим сподіваємося, що наш замовник буде уніфікувати військову техніку і озброєння і послідовно підходити до переходу на стандарти НАТО", - зазначив Владислав Бельбас.

У компанії стверджують, що "Сайгак" від "Української бронетехніки" традиційно буде значно привабливішим за вартістю, ніж у конкурентів.

Станом на 30 серпня "Українська бронетехніка" - єдине підприємство, що представило свої результати ДКР під шифром "Сайгак".

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Нагадаємо, що в конкурсі на розробку нового позашляховика для української армії також беруть участь "Відіюнікомерс", "Протектінжиюрінг", "Синергія" та "Укравтобуспром".















Фото: Наталія Шаромова