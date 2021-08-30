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Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" представило свій варіант машини для армії, яка здатна замінити УАЗи.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

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Дослідний зразок у межах дослідно-конструкторської роботи, шифр "Сайгак" - це командно-штабна машина підвищеної прохідності на базі Toyota Hilux. За три місяці компанії вдалося реалізувати технічне рішення, яке повністю відповідає технічним завданням Міністерства оборони.

"Згідно з умовами конкурсу, дослідний зразок має бути представлений до 1 вересня 2021 року. Завдяки професіоналізму та 100-відсотковій віддачі команди, ми змогли вкластися в надзвичайно стислі терміни і презентувати машину, готову до державних випробувань", - розповів Бельбас.

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Дослідний зразок "Сайгака" розроблено спільно із чеською компанією Glomex, яка, зокрема, поставляє аналогічні машини Збройним силам Польщі та Чехії.

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За словами Бельбаса, компанія проаналізувала існуючий досвід і вибрала рішення, успішно реалізоване в Східній Європі. Єдина відмінність полягає в тому, що в країнах НАТО, зокрема Польщі, Чехії, Словаччині, до командно-штабної машини вимоги трохи нижчі, ніж в Україні. Зрозуміло, це вплине на підсумкову вартість авто.

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Інвестиції в проєкт - конструкторські роботи, створення дослідного зразка, доробка елементів конструкції – становлять приблизно 100 тисяч доларів:

"Вимоги, які виставило Міноборони до дорожнього просвіту, відповідають лише дорогим позашляховикам типу Range Rover, Toyota 79, Ford F-150. Ми ж виходимо на конкурс з рішенням, яке повністю відповідає всім технічним вимогам замовників країн НАТО регіону Східної Європи. У зв'язку з цим сподіваємося, що наш замовник буде уніфікувати військову техніку і озброєння і послідовно підходити до переходу на стандарти НАТО", - зазначив Владислав Бельбас.

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У компанії стверджують, що "Сайгак" від "Української бронетехніки" традиційно буде значно привабливішим за вартістю, ніж у конкурентів.

Станом на 30 серпня "Українська бронетехніка" - єдине підприємство, що представило свої результати ДКР під шифром "Сайгак".

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Нагадаємо, що в конкурсі на розробку нового позашляховика для української армії також беруть участь "Відіюнікомерс", "Протектінжиюрінг", "Синергія" та "Укравтобуспром".

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Фото: Наталія Шаромова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Единственное отличие заключается в том, что в странах НАТО, в частности Польше, Чехии, Словакии, к командно-штабной машине требования несколько ниже, чем в Украине. Разумеется, это повлияет на итоговую стоимость авто.
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Подготовочка к откатам в 200%
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30.08.2021 09:03
+20
не пишите галимый бред я ездил на ЛУАЗ 7 лет ровно 10 литров жрал ЛУАЗ с 41 л.с. двиглом что в городе что на трассе... у меня на тнрассе разорвало глушитель залегло 2 выпускных клапана и 220 км своим ходом с грохотом как у вертолета разорванным глушителем скорость не выше 55 км час я доехал сам в Одессу из Саврани по киевской трассе...а иная машина стояла бы как столб... не пишите сказки придурков.. а пишите если имели опыт владения и эксплуатации..тормоза вот что было бичем ЛУАЗ по причине что ГАЗ РАФ усилитель вакуумный тормозов был на букву Г..немного переработать конструкцию тормозов поставить АБС - АВД и все была бы лялечка да к ней еще спецов из Сузуки пригласить. а так ломать не строить....
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30.08.2021 09:18
+14
Можно конечно и Гелентвагеном заменить! Только как ремонтировать его в полевых условиях???
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30.08.2021 09:03
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Трохи не так. Це перший із зразків представлений для майбутніх випробувань. Інші виробники ще працюють.
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30.08.2021 16:14 Відповісти
Трохи не так. Это один из очередных конкурсов для своих.
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30.08.2021 16:18 Відповісти
Не треба нас дурити! Пропоную найкращий варьян для наших енералыв!
Land Rover Range Rover SV легендарен, тут речь идет о сочетании роскоши, производительности и способности преодолевать скалы. Range Rover - один из лучших, когда дело доходит до подъема, преодоления и / или объезда любого препятствия. Он также чертовски быстр на асфальтированных дорогах, если оснащен опциональным 557-сильным двигателем V8 с наддувом. Этот двигатель придает Range Rover такой уровень скорости, который не соответствует его большим размерам и большой снаряженной массе.
Салон Range Rover SVAutobiography наполнен натуральной кожей, массажными передними и задними сиденьями и даже встроенным холодильником. Доступна версия с длинной колесной базой, обеспечивающая максимальное пространство для ног сзади, хотя нам было бы трудно отказаться от водительского места в этом роскошном автомобиле.т-
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30.08.2021 10:36 Відповісти
В Украину начали завозить внедорожники, которые использует армия КНР

https://autonews.autoua.net/novosti/26060-v-ukrainu-nachali-zavozit-*************-kotorye-ispolzuet-armiya-knr.html

https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=49444
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30.08.2021 10:42 Відповісти
Зрада )))) Знову Свинарчуки нажитися хочуть ))))) Бариги )))) кагда ви нажрьотесь )))) вам всьо мало )))))) Не згадуйте на форумі китайців , тут від богданів і досі хвиля гойдається )))
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30.08.2021 10:59 Відповісти
Очередной лакшери для офицерского состава по баням и бабам ездить?) Как обычно в общем. Хотите дешево и сердито, закупите 70е Крузаки. Их арабы по 30ть лет в горах и пустынях убивают, а им все пох. Вот это Внедорожник. Простые как ведро, без всяких модных наворотов и надежные
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30.08.2021 10:56 Відповісти
В той же час- Північна Корея могла перезапустити реактор у комплексі Йонбен, щоб виробляти плутоній для ядерної зброї. Наші йойбики думають як найкраще свою сраку возити!
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30.08.2021 11:05 Відповісти
Цінимо та пам'ятаємо 1986-1987 коли Чад надер задницю совковому сателіту- Лівії.
Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 3962 Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 4345
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30.08.2021 11:08 Відповісти
Війна Тойот.
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30.08.2021 11:10 Відповісти
Мій батько брав участь у підготовці тих лівійців до конвеніональної війни. Але хто ж міг подумати що, французи закриють небо, а чадські махновці на японських тачанках влаштують таку бійню. Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 2635
От що означає творчий та нетрадиційний підхід французів, які замість ******** техніки поставили 400 мілітаризованих Тойот.
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30.08.2021 11:29 Відповісти
А чем Новатор, например, не устраивает? Неужели нельзя под штабную его сделать?
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30.08.2021 11:09 Відповісти
15 грудня 2020 року Військо Польське отримало перші екземпляри нового авто Ford Ranger XLT. Всього закуплено 635 авто за ціною 26,3 млн. Євро.
11 серпня 2021 року AŠK (Збройні сили Чехії) отримала перші єкземпляри нової Toyota Hilux. Всього закуплено 1200 авто на суму 38 млн. Євро.
Окрім вищезазначених авто, в умові AŠK значиться закуп сервісних пакетів, обслуговування вищезазначених авто, запчастини і підготовка техперсоналу.
Це для розуміння порядку цін.

А тепер, про авто на світлинах - Toyota Hilux Arctic Truck, розроблено польським відділом компанії Arctic Trucks. Модель дійсно відрізняється від авто, що замовили Чехи. Основні відмінності це:
оснащення 17" легкосплавними дисками Arctic Trucks (на світлинах саме вони) та шинами для бездоріжжя AT 315/70 R17. Підвіска піднята приблизно на 40 мм, колісні арки були збільшені та відповідно обрізані. Додаткові бічні розширення також були адаптовані до шин більшого розміру. Також були змінені бампер та крила.

У результаті, дорожній просвіт збільшився на 25%. Кут наближення збільшився до 28 °, а кут виходу - до 32 °. Незважаючи на більші колеса та збільшений дорожній просвіт, радіус повороту залишився близьким до заводського.

По відмінностям: немає рефлекторів LED LAZER Triple-R 750 Elite на решітці радіатора. Нестандартна забудова багажника - в оригіналі це алюмінієва конструкція покрита ЛФМ Raptor з можливістю доступу до багажного відділення з обох бортів. Додатково встановлено сноркель TJM. Відсутність бокових підніжок STEELER.
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30.08.2021 11:11 Відповісти
Hiluх конечно не самый дешевый, но самый дешевый из внедорожников Тойота. Все равно выбора-то особого нет. Хоть запчасти будут.
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30.08.2021 11:24 Відповісти
В Израиле тоже используют пикапы Таеты и Джипы ( переделанные в Израиле), но Исудзу лучше.
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30.08.2021 11:27 Відповісти
Броньований кабріолет? )))
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30.08.2021 11:31 Відповісти
Хоть бы значек Toyota сняли. Максимум что они добавили это покрасили машину в защитный цвет.
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30.08.2021 11:40 Відповісти
скорее всего пленкой обтянули, даже не красили
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30.08.2021 12:48 Відповісти
Тут бро выше писал "11 серпня 2021 року AŠK (Збройні сили Чехії) отримала перші єкземпляри нової Toyota Hilux. Всього закуплено 1200 авто на суму 38 млн. Євро."
Цена одной тачки прим. 35000 долл.

Я вообще не понимаю, чего все так перевозбудились на этом авто вопросе, автомобильная тема близка сермяжному сердцу пролетария?
В это-же время позавчера Укравтодор берёт под гос.гарантии 360 МИЛЛИОНОВ долларов - попилить на строительстве дорог. Это ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ таких машин можно купить!!!
Ну да. Это-же ДРУГОЕ ))
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30.08.2021 12:00 Відповісти
Краще вже на базі порш кайєн - там відкатів більше можна зрубати...
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30.08.2021 12:17 Відповісти
Який же то сайгак?Справжня тойота,нероумію.
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30.08.2021 12:27 Відповісти
бобик тойота и полет шмеля бобика тойоты
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30.08.2021 13:24 Відповісти
Заткнули наши конструкторы весь мир за пояс -разработали автомобиль ТоЙОта . Гордость нашего автопрома! Говорят тоЙОта японские автомобили -но ето врут враги.
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30.08.2021 13:26 Відповісти
Шо за очередной бред????
Для кого разрабатывались Козак, Дозор, Спартан и все остальное прочее?????
Какая тойота?...лучше хамви взять без дополнительного распила на местах! Но тогда давайте все возьмем за кордоном и сдохнем с голоду!
очередной карманный шараж-монтаж получает лицензию на модернизацию гражданского метталолома!
какой дебилизм...тьху
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30.08.2021 14:35 Відповісти
речь идет о "командно-штабной машине повышенной проходимости" для перевозки командного состава ВСУ.
Козак, Дозор, Спартан боевые машины для личного состава ВСУ.
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30.08.2021 21:29 Відповісти
ты шлангом прикинулся? КШМ для каких родов войск? сраку возить на рыбалку?
ну так уаз не КШМ, а обычная сраковозка!
это все фуфло - при любом кипише эти машины побросают и перелезут в броню или канаву!
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31.08.2021 00:18 Відповісти
Бубочку тошнит и пучит на таких машинах. Ему-бы Бентли-вездеход с туалетом заказать. Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 2942
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31.08.2021 09:05 Відповісти
Для парадов самое то! Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 2128

А для войны нужно массовое производство недорогих вездеходов.
Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 5159

https://ru.motor1.com/news/392207/uznajte-kak-armejskoe-proshloe-opustilo-tsenu-gelika-v-6-raz/
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30.08.2021 15:12 Відповісти
Чого усі так збудилися ?
Уже все вирішено.

https://biz.nv.ua/ukr/markets/v-odesi-dlya-potreb-zsu-pochnut-viroblyati-legendarniy-armiyskiy-dzhip-foto-novini-ukrajini-50176933.html
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30.08.2021 16:03 Відповісти
всё, независимость утихла, можно дальше брать иностранное)
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30.08.2021 16:28 Відповісти
Как по мне эта тойота как бы не для этих целей.и я не хочу сказать шо хайлюкс плохая машина.но для армии может штатовские военные хаммеры лучше?
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30.08.2021 20:19 Відповісти
довести бы до ума на том уазе на фото двигатель ходовку и обуть ему резину как на тойоте и обоих там же на тест драйв.результат удивил бы многих.
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30.08.2021 20:24 Відповісти
Командирам бригад и выше на рыбалку-охоту ездить...
Лучше бы взяли современный вариант виллис-форд ...надежная и простая...меньше вероятности что угандонят
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30.08.2021 21:36 Відповісти
мені б таку на випробування в полях , на період збирання соняшнику
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30.08.2021 22:13 Відповісти
А хіба наших автівок не було ?
Якась єрунда...
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30.08.2021 22:17 Відповісти
Блин они бы ещё последние гелики от Брабус прикупили Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 7542
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30.08.2021 22:41 Відповісти
Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" представило свой вариант машины для армии, которая способна заменить УАЗы. Источник: https://censor.net/ru/p3285171

А я думав що це Українська автівка буде -

Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 8264

Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 8456 Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 1518
А вони на Toyota Hilux хочуть грошей намити.
Гарно японцям дупу лижуть - мабуть японці підкинули Зе владі гарних грошенят.
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30.08.2021 22:45 Відповісти
20 сантиметров до заднего моста??? это куда генералы на ней ездить будут на рыбалку?
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31.08.2021 08:55 Відповісти
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