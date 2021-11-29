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Фото Київські новини
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З ексмером Омельченком попрощались у Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві попрощалися з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Церемонія прощання відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Участь у церемонії взяв мер Києва Віталій Кличко. "Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни – поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей. Таким я пам’ятатиму Сан Санича. Світла пам’ять", – сказав Кличко під час церемонії прощання.

Олександра Омельченка поховали на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після COVID-19. Останній місяць він перебував у лікарні.

З ексмером Омельченком попрощались у Києві 01
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 02
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 03
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 04
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 05
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 06
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 07
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 08
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 09
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 10
З ексмером Омельченком попрощались у Києві 11

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Топ коментарі
+9
.... любил Киев .... смотрел не так давно передачу, где раскрывались причины банкротства завода "Большевик" на Шулявке, где Сан Саныч сыграл ведущую роль ... вспоминаю своё общение в 90-х с водилами троллейбусов, когда с городским транспортом становилось всё хреновее и хреновее, но начали появляться "маршрутки", и водилы популярно с матами про городскую власть обьяснили сложившуюся тогда ситуацию .... так что конечно он "человек-легенда", только похоже из того же отряда, что и Гепа Харьковский
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29.11.2021 21:44
+8
ви не повірите - скільки плакало за Аль-Капоне ......
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29.11.2021 21:29
+5
Ну то шо он убийца , це таке здох и Слава Богу
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29.11.2021 22:55
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ви не повірите - скільки плакало за Аль-Капоне ......
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29.11.2021 21:29 Відповісти
.... любил Киев .... смотрел не так давно передачу, где раскрывались причины банкротства завода "Большевик" на Шулявке, где Сан Саныч сыграл ведущую роль ... вспоминаю своё общение в 90-х с водилами троллейбусов, когда с городским транспортом становилось всё хреновее и хреновее, но начали появляться "маршрутки", и водилы популярно с матами про городскую власть обьяснили сложившуюся тогда ситуацию .... так что конечно он "человек-легенда", только похоже из того же отряда, что и Гепа Харьковский
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29.11.2021 21:44 Відповісти
А хто, по твоєму, був найкращим мером Києва?
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29.11.2021 21:51 Відповісти
найкращим в чём ?
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29.11.2021 22:12 Відповісти
у 90-ті масово не сплачували за проїзд, також у водіїв були маленькі зарплати через які багато звільнялися + було мало рухомого складу. Той склад, що ще залишався від перенавантажень ломався ще частіше.
Тому винити лише мера в цьому - верх невігластва
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30.11.2021 08:24 Відповісти
90-е разные были. В 1993, например, зарплата водителя автобуса в Киеве была в 3 раза выше средней по городу.
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30.11.2021 10:36 Відповісти
Ну так до приходу Кучми московіти нам всіляко створювали хаос, а потім раптом все стало добре.
Нічого не нагадує із останніх подій тут?
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30.11.2021 12:38 Відповісти
Чтоб там кто не говорил - а Омельченко был лучшим мером Киева.
Земля ему пухом...
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29.11.2021 22:31 Відповісти
Вы видимо не киевлянин, да и Омельченко им ребят,пришлые рулят
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29.11.2021 22:58 Відповісти
Попов?
Черновецкий?
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29.11.2021 23:08 Відповісти
Думаю Кличко, Омельченко, Косаковский. У всех были и есть плюсы и минусы.
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29.11.2021 23:19 Відповісти
Сами видите, как все сверху четко и категорично: киевляне ненавидят, мэр-убийца, все разрушил.
Я так думаю, что Омельченко был мэром в весьма сложное время, но это был хороший мэр.
Куда лучше всевозможных Черновецких и Поповых.
Кличко тоже ничего: его конечно есть за что критиковать, но я себе представляю какое бешеное противодействие ему оказывает нынешняя государственная власть.
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29.11.2021 23:25 Відповісти
Киевлянин с рождения, поэтому и могу сравнивать
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29.11.2021 23:29 Відповісти
тоді я теж не киянин раз також згадую часи Омельченка як найкращі
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30.11.2021 08:46 Відповісти
Ну то шо он убийца , це таке здох и Слава Богу
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29.11.2021 22:55 Відповісти
Когда ты, извиняюсь, здохнешь, о тебе точно скажут здох и Слава Богу.
А я пью водичку из Бювета, которые только Омельченко сподобился сделать для киевлян, и говорю ему Спасибо!
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29.11.2021 23:33 Відповісти
Запомнился своими бегающими глазками). В жизни не видел ничего подобного.....)
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30.11.2021 00:38 Відповісти
"Элита -центр" - вот что запомнилось.
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30.11.2021 03:12 Відповісти
хто ж винен, що ви несли свої кошти російським шахрайським фірмам по видуріванію коштів?
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30.11.2021 08:49 Відповісти
Надо было умудриться перерыть Крещатик ради торговых центров,
а про паркинги забыть.
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30.11.2021 03:09 Відповісти
Троих людей насмерть задавил. Уважаемый человек.
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30.11.2021 05:36 Відповісти
вже троїх? Ви точно всіх порахували? Може п'ятьох чи там десяток?
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30.11.2021 08:51 Відповісти
вики говорит о троих. рахуйте точней, если данные есть.
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30.11.2021 11:18 Відповісти
рускоізикоє вікі? Я не здивований
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30.11.2021 12:14 Відповісти
Спи спокойно, Сан Саныч!
Кличко - достойный продолжатель твоих трудов по разрушению Киева.
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30.11.2021 05:53 Відповісти
Стадо баранів сплатило і оренду приміщення, і військовий ескорт... Давайте разом: БЕ-Е-Е!
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30.11.2021 07:17 Відповісти
ви вже зробили разом БЕ-Е-Е у 2019
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30.11.2021 08:52 Відповісти
 
 