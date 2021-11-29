З ексмером Омельченком попрощались у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Церемонія прощання відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Участь у церемонії взяв мер Києва Віталій Кличко. "Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни – поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей. Таким я пам’ятатиму Сан Санича. Світла пам’ять", – сказав Кличко під час церемонії прощання.

Олександра Омельченка поховали на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після COVID-19. Останній місяць він перебував у лікарні.





















