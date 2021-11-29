З ексмером Омельченком попрощались у Києві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві попрощалися з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Церемонія прощання відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.
Участь у церемонії взяв мер Києва Віталій Кличко. "Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни – поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей. Таким я пам’ятатиму Сан Санича. Світла пам’ять", – сказав Кличко під час церемонії прощання.
Олександра Омельченка поховали на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після COVID-19. Останній місяць він перебував у лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Тому винити лише мера в цьому - верх невігластва
Нічого не нагадує із останніх подій тут?
Земля ему пухом...
Черновецкий?
Я так думаю, что Омельченко был мэром в весьма сложное время, но это был хороший мэр.
Куда лучше всевозможных Черновецких и Поповых.
Кличко тоже ничего: его конечно есть за что критиковать, но я себе представляю какое бешеное противодействие ему оказывает нынешняя государственная власть.
А я пью водичку из Бювета, которые только Омельченко сподобился сделать для киевлян, и говорю ему Спасибо!
а про паркинги забыть.
Кличко - достойный продолжатель твоих трудов по разрушению Киева.