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Дніпропетровщина (2407) Нацполіція (13911) фальсифікат (295) паливо (408)

Поліцейські на Дніпропетровщині припинили діяльність мінізаводу з виготовлення фальсифікованого пального. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Заходи з викриття проводилися у кілька етапів, за результатами яких встановили організатора, канали постачання та збуту низькоякісного пального. Збували його через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки, зокрема державного.

За результатами проведення заходів правоохоронці вилучили 129 тисяч літрів пального, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями проводять відпрацювання нелегального ринку збуту нафтопродуктів. Зокрема під час таких заходів викрили "схему" збуту і виробництва низькоякісного пального. Мінізавод знаходився на території Кривогу Рогу. Налагодив незаконне виготовлення пального у промислових масштабах місцевий мешканець і залучив ще кількох спільників: відносно них у суді розглядається справа щодо організації підпільного виробництва та збуту нафтопродуктів на території регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з чорним ринком пального та нелегальними АЗС - катастрофічна, - звернення представника комітету ВР з енергетики

Закуповувалася сировина у підприємства Івано-Франківської області. Шляхом додавання різних хімічних присадок фігуранти отримували "бензин" різних марок. Надалі низькоякісне пальне постачали до мережі автозаправних станцій міста й області та продавали його в обхід податкового законодавства. Крім того, реалізували фальсифікат шляхом укладання угод за результатами конкурсних торгів із державними підприємствами регіону.

Заходи з викриття злочинної "схеми" проводилися у кілька етапів. За їх результатами поліцейські припинили підпільне виробництво та збут фальсифікованого пального. За місцями знаходження НПЗ, АЗС, у транспортних засобах та місцями мешкання фігурантів правоохоронці провели 14 санкціонованих судом обшуків. Вилучили спецобладнання, 129 тисяч літрів пального на загальну суму майже 3,5 млн грн. Також розірвано договір, відповідно до якого до державного підприємства повинні були поставити пального на 25 млн грн.

Також читайте: Пов'язані з Медведчуком структури купували пальне з РФ за цінами, удвічі нижчими за ринкові, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські на Дніпропетровщині припинили діяльність мінізаводу з виготовлення фальсифікованого пального 01
Поліцейські на Дніпропетровщині припинили діяльність мінізаводу з виготовлення фальсифікованого пального 02
Поліцейські на Дніпропетровщині припинили діяльність мінізаводу з виготовлення фальсифікованого пального 03
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Обычно этим БРСМ Злочевского ( ныне гражданина Израиля ?) грешили .
Назовите компанию
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28.12.2021 16:41 Відповісти
С такими дикими налогами на все и на топливо в частности всегда найдутся шустряки готовые выйти на рынок с более дешёвым товаром,главное правильно подобрать крышу.
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28.12.2021 16:47 Відповісти
Перестали платити ментам за кришу?
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28.12.2021 18:00 Відповісти
Рекомендую посетить в Павлограде ПХЗ. Там арендаторы клепают левак круглосуточно (вахта - неделя). Из первых рук инфа - знакомый работает оператором колонны. Говорит, что фирма Бенина. Охотно верится
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28.12.2021 19:11 Відповісти
Теж, драму знайшли. Компаундом давно вже паливо виробляють. Тим більш, що судячи з фото - доволі потужне міні-виробництво. Скоріше праві дописувачі, що вважають перерозподілом грошей/даху.
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28.12.2021 19:47 Відповісти
 
 