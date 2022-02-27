Боксер Ломаченко вступив до тероборони. ФОТО

Український боксер Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони м. Білгород-Дністровський.

Про це повідомив мер міста Віталій Граждан, інформує Цензор.НЕТ.

"Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований і озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів і мародерів. Разом з нами у теробороні Василь Ломаченко! Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде добре!", - написав мер у Facebook.